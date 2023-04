Entérate cuanto cobra Chayanne por un concierto privado

Para nadie es un secreto que Chayanne es una de las grandes figuras de música latina en los últimos años, pues sus canciones son una de los más exitosas y suelen ser escuchados en cualquier fiesta, haciendo inevitable que sus fanáticos los entonen y hasta incluso se muevan a su ritmo.

Por este motivo, no es de extrañar que el artista cobre una gran cantidad al momento de ser contratado para un evento privado, pues a pesar de ser una cifra alta, no cabe duda que Chayanne ofrece un espectáculo de excelente calidad, por lo que la persona que tiene el monto, no lo piensa dos veces para pagarlo.

Y es que, además de tenerlo dando un show privado, podrán interactuar un poco junto a él o, porque no, bailar ‘Tiempo de vals’ con el cantante, el sueño de toda quinceañera.

¿Cuánto cobra Chayanne por un concierto privado?

Uno de los eventos más recientes en donde Chayanne apareció fue en el matrimonio de su sobrina Lele Pons y Guaynaa, dejando ver a todos lo que puede hacer en cualquier presentación privada, aunque claro, en esta boda animó como uno de los invitados exclusivos, pero dejó a más de uno de sus fans con las ganas de tenerlo en sus celebraciones.

Sin embargo, no todo el mundo puede pagar la cantidad que el famoso pide al momento de animar un evento privado, pues se encuentra entre los 450 y 400 mil dólares por presentación, aunque se dice que esa cifra era la que pedía antes de la pandemia, y que al finalizar la misma, al parecer el intérprete de ‘Torero’, ‘Un Siglo sin ti’ y ‘Yo te amo’, disminuyó la cantidad a la mitad es decir ahora se calcula que el monto a pedir por presentación es de 225 y 250 mil dólares estadounidenses.