Maribel Guardia está consciente que su nuera Imelda Garza escribirá una nueva historia de amor

Han transcurrido menos de tres semanas desde el fallecimiento de Julián Figueroa, a causa de un infarto fulminante y Maribel Guardia poco a poco empieza a incorporarse a sus compromisos profesionales, entre ellos su participación en la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’, dándole vida a Doña Lancha.

La actriz que desde el primer momento de lo ocurrido con su hijo ha sostenido que velará y protegerá a su único nieto, el hijo de Julián ya que le recuerda al cantante cuando era pequeño. “Este nieto es como ver a Julián chiquitito y el tiempo que me toque cuidarlo y protegerlo...”, indicó Maribel, quien también se refirió al afecto hacia su nuera Imelda Garza de quién que cuidará mientras esté bajo “su tutela”.

“Mi nuera, que la adoro, porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar; me preocupo cuando come que coma bien, porque luego no come bien y yo: ´-Tienes que comer y me siento con ella a que coma, la quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos”, expresó.

Maribel Guardia, consciente que la vida debe continuar a pesar del irreparable dolor por la pérdida física de su primogénito, reconoció que más temprano que tarde, su nuera deberá rehacer su vida así como el pequeño José Julián de cinco años seguirá el camino con su madre, probablemente la joven viuda de Figueroa más adelante escriba un nuevo capítulo en su vida.

“En algún momento, mi preciosa Imelda yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo, y le pido a Dios que me dé valor para entender todas esas fases que un(a) tiene que entender, no puedo ser propiedad del niño”.

Julián Figueroa e Imelda Garza. Viuda de Julián Figueroa le da el último adiós con emotivo mensaje. / Foto: Instagram

La histriónica nacida en San José de Costa Rica pero nacionalizada en México también confesó ante los medios que está clara que su pequeño José Julián crecerá y tomará su propio camino, ella por su parte aseguró que estará disponible para el descendiente de su hijo.

“Mientras lo tenga conmigo lo voy a proteger y, de lejos, a donde esté, siempre voy a estar protegiéndolo, cuidándolo y amándolo; dándole todo lo que necesita”, precisó.