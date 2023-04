OV7 amplía su calendario de amor: “nuestro trabajo es hacer feliz a la gente”

Ari Borovoy vive con gran pasión su carrera que inició cuando era un niño, a más de 30 años, el cantante y productor habla sobre este fenómeno de la nostalgia que no pasa de moda y la segunda etapa de la gira de OV7. Además, la agrupación está por lanzar un nuevo tema para complacer a sus seguidores, el próximo 27 de abril.

”Me acuerdo que cuando me despertaba para ir a la escuela, mi mamá me daba un licuado de leche con plátano, chocolate y dos huevos crudos para que tuviera algo de proteína en el estómago. Hoy me sigue costando trabajo levantarme, no desayuno eso afortunadamente (risas), desayuno otras cosas, pero me levanto con mucha ilusión y con muchas ganas hacer todo. Tengo cuatro hijos que no me dejan dormir en las noches, pero me levanto con muchas ganas. Todo el tiempo estoy creando, entendiendo y aprendiendo, eso para mí es súper motivante porque no solo estoy envejeciendo, sino que estoy creciendo todos los días”, compartió Ari Borovoy.

OV7. (Foto: Ocesa Seitrack.)

El integrante de la banda hizo una recapitulación de lo que ha sido OV7 Treinta Tour.

”Ha sido muy lindo reencontrarse con gente en Estados Unidos y México. Ahora vamos a Guatemala y El Salvador y hay muchos conciertos todavía. El hecho de seguir cantando nuestras canciones con las que crecimos, de una manera inmediata y sin meditarlo, te lleva un lugar muy feliz, eso es un círculo virtuoso y completamente positivo. Espero que la magia siga por mucho tiempo”, añadió.

Borovoy, al que algunos señalan como el “rey de la nostalgia” en redes sociales, explicó por qué es un fenómeno que no pasa de moda. “Sin lugar a duda OV7 es uno de los artistas que más trabajamos en aquellos años, empezamos en el 89, los noventas, todos los dos miles y nos separamos en el 2003. Después, regresamos en el 2009- 2010. Estuvimos siete años separados, pero cada uno estaba buscando hacer cosas en lo individual. Me he dedicado a la nostalgia, porque conozco muy bien esta música, sé de dónde viene, a los productores los conozco desde que pensaron las canciones y cómo las crearon”.

“La magia sigue sucediendo y soy testigo de cómo la gente sigue teniendo emociones con OV7 y las canciones del pasado” — Ari Borovoy

El cantante y empresario agregó, “ahora, con los tiempos que estamos viviendo, sin lugar a dudas la música es un reflejo de cómo está la situación de esta sociedad. Mira, no estoy criticando ni juzgando cómo está la sociedad por escuchar canciones que nada más hablan de cosas -un poco- banales, el chiste y donde me enfoqué, fue en preservar un poquito la música con la que crecimos nosotros, porque con toda la fuerza que llegó lo digital, si no hubiéramos rescatado de alguna manera la música noventera, ahora dos milera incluso ochentera con Matute, difícilmente le estaríamos escuchando. Ese el gran éxito de hacer los conceptos que hacemos, con mucha calidad y cuidado para que lleguen a otras generaciones. Me enfoqué en eso, nadie lo estaba haciendo y -quizá- por eso nos dicen o me dicen el ‘rey de la nostalgia’”.

Lo bueno y lo malo

”Cuando se trata de entretenimiento, siempre va a haber gente que piense positivo y no tan positivo. Me he dado cuenta, sobre todo en los últimos años, de tener como un termómetro no nada más de lo que yo hago arriba del escenario, sino de lo que hacen todos los artistas. No hay que creerse en este negocio ni de los aplausos, los gritos y tampoco las críticas, siempre hay que buscar lo constructivo. Hay que tratar de darle al público lo que quiere, pero nunca vas a lograr por más que quieras tener al público o a la gente completamente contenta, porque todo empieza desde el mismo gusto musical. Hoy la gente opina y, la verdad es que muchas veces hay gente que opina incluso mal, termina comprando un boleto para ir al concierto. Mi opinión es hacer lo que a uno le gusta, vivir y dejar vivir a los demás”, concluyó Ari Borovoy.

Lo que viene

Erika, Mariana, Lidia, Óscar, M’Balia, Kalimba y Ari mantienen su paso por los escenarios con una gira que va por su segunda vuelta

OV7 lanzará nuevos temas

En el segundo semestre del año, M’Balima, realizará su boda espiritual en Guadalajara.

Próximos conciertos en México