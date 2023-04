Thalía imparte conferencia de negocios en Harvard

Thalía ha pasado por la actuación, la música e incursionado en los negocios, pero había un sueño que estaba por cumplir: Harvard.

La cantante compartió en redes sociales su aventura al ingresar a la prestigiosa universidad, y ese momento lo dejó plasmado con imágenes y una dedicatoria especial.

“Mi padre murió cuando yo tenía 6 años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía: ‘Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar’. Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria. ¡Te lo dedico papá! Que honor haber sido invitada como Keynote Speaker (oradora principal) en la conferencia Latam Business Conference 2023″, escribió Thalía.

Varios famosos enviaron mensajes a la artista por tan importante momento en su carrera. Tommy Mottola, esposo de Thalía, envió varios emojis para felicitarla:

“Nuestra reina! Que orgullo”: Anahí.

“Felicidades toda una excelente conferencista”: Horacio Palencia.

“Wow!! ENHORABUENA”: Michelle Vieth.