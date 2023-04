Belinda revela los mensajes que se ESCRIBE con Babo de Cartel de Santa 😏

Tras la filtración del material íntimo de Babo, rapero de Cartel de Santa, su nombre no dejó de ser tendencia en los primeros meses de 2023. Sin embargo, poco a poco los internautas olvidaron el video y se enfocaron en otros temas de interés general.

Para sorpresa de muchos, el nombre de Eduardo Dávalos De Luna volvió a popularizarse de gran manera y esta vez junto a Belinda, pero... ¿qué fue lo que sucedió?

La cantante y actriz evidenció, en una entrevista con la revista Glamour, los mensajes que se manda con Babo. Beli no dudó en revelar que el líder de Cartel de Santa suele mandarle sus ideas musicales con frecuencia, y hasta presumió un video en donde le compuso una canción.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, son las palabras de la expareja de Christian Nodal.

A diferencia de muchas ideas de lo que conversan, la cantante aseguró que sus pláticas navegan por lo musical como “loquitos de estudio”. “Conversaciones de estudio, de música, de creativos de loquitos, pero Babo espero que no te enfades”, finalizó.