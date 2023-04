¡Sí deja! Esto gana un lavaplatos en Australia

El sueño americano es uno de los deseos más comunes en muchos hogares de Latinoamérica. La inseguridad, y la poca falta de vacantes, obliga a muchas personas a dejar sus países para migrar a otras naciones y así conseguir un mejor estilo de vida.

Tal como Santiago, un creador de contenido que disfruta compartir su día a día en la aplicación más descargada en todo el mundo, TikTok. Pese a tener más de 120 mil seguidores, el influencer detuvo las redes sociales al confesar cuánto gana como lavaplatos en Australia.

“Normalmente, por trabajar de lavaplatos en Australia me pagan 27.50 dólares la horas, pero ayer que fue feriado me pagaron el doble, es decir, 55 dólares la horas. En un día de trabajo de siete horas, me hice nada más y nada menos que 385 dólares. Por si fuera poco, no había mucho para hacer y me la pasé comiendo, tomando agüita y boludeando con los compas”, son las palabras del hombre al confesar lo que suele percibir.

Para las personas que tengan más dudas, el empleado confesó que trabaja 40 horas a la semana y obtiene mil 100 dólares. Sí, más de 19 mil pesos semanales . En un mes, Santiago genera 79 mil pesos mexicanos, dinero que es mucho más de lo que suele generar un profesionista en tierras mexicanas.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de seis millones de reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer mensajes como “y yo lavando los platos gratis”, “y el costo de vida cómo es? cuánto necesitas mensualmente para vivir allá?”, o “mmm dólares australianos o americanos ? No es lo mismo”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas