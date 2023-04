¡Bien hecho! Conductora de transporte público corre a hombre que la acosaba

El acoso es uno de los problemas más frecuentes que viven muchas mujeres que utilizan el transporte público. Esta constante lleva al hartazgo y enojo de las víctimas, quienes no suelen ser escuchadas por las autoridades; tal vez por eso, una conductora decidió encarar a su acosador para después echarlo del autobús que conducía.

Una cuenta de Instagram compartió un clip que muestra el instante en que la dama frenó la unidad y entabló una discusión con el sujeto: “Estoy hasta la mismísima polla. Bajate del bus. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles”, fueron las primeras palabras de la empleada del volante.

El hombre seguía en el asiento sin hacer nada: “No me hace falta llamar a la policía y perder aquí 20 minutos yo y ellos. Te bajas de una p*ta vez y si no te garantizo que esa y esa se van para atrás”, expresó la mujer para correr al implicado. Una presente la secundó y le pidió que descendiera de la unidad para que pudieran avanzar.

