Estos son los 5 artistas del reggaetón más respetados, según Arcángel

El reggaetón se ha convertido en uno de los géneros musicales más escuchados, pues desde hace mucho tiempo los artistas que se han inclinado por este estilo intentando impulsarlo hasta llegar a ser lo que hoy conocemos y, a pesar de que han surgido nuevos talentos, no cabe duda que hay muchos que siempre serán recordados por esas canciones de “la vieja escuela” que aún se mencionan y traen momentos gratos a los que lo escucharon en su momento.

Una de las personas que vio nacer este género fue Arcángel, a quien de vez en cuando se le cuestiona sobre los famosos que él considera una potencia en este estilo, por lo que esta vez el artista decidió nuevamente hablar sobre el tema, indicando su top 5 de los cantantes más respetados del reggaetón, esto fue lo que dijo:

Tego Calderón

Arcángel indicó que una de las personas que merece respeto en este género musical es Tego Calderón, pues más allá de su música, este hace referencia a lo buena persona que es, por lo que le da méritos durante la conversación.

“Tego Calderón para mi es la persona mas respetada del genero y no por su trayectoria musical, es por el tipo que es él, no el artista, el ser humano, el hombre, tu tienes que respetar a Tego, Tego es un tipo que trabaja como es, a lo mejor tu artista favorito del reggaetón te miente, este es el único tipo que no te va a mentir para tener una posición”.

Don Omar

A pesar de algunas controversias en las que se ha visto involucrado el cantante, Arcángel asegura que Don Omar es otro de los artistas que debe ser respetado, ya que tiene un gran talento.

“Es raro, todo el mundo dice que su personalidad que lo otro, pero es muy talentoso, tan talentoso que a veces no respeta a la gente que tiene talento”.

Daddy Yankee

Es uno de los artistas del género urbano más conocidos desde mucho tiempo, pero en esta ocasión Arcángel no se enfocó en su talento, sino en su forma de ser, resaltando lo mucho que lo respeta por lo buen negociante que es.

“Por lo buen negociante que es él (Daddy Yankee), es muy bueno, es tan buen negociante que se le olvida el criterio personal, el negocio por encima de cualquier cosa, el negocio por encima de la palabra, el negocio por encima de la lealtad… el negocio por encima”.

Vico C

Vico C fue uno de los pioneros de este género, por lo que no es de extrañar que sea admirado por diversos famosos, ya que desde 1985 ha permanecido activo y demostrándole a todos lo que puede hacer sobre un escenario. “El primero, empecemos por la raíz de todo, se llama Vico C, lo mencioné de cuarto, pero es el primero, siempre hay que empezar por la raíz”.

Bad Bunny

El llamado conejo malo es otro de los artistas más recientes que ha demostrado su potencia al momento de lanzar un nuevo tema musical, por eso Arcángel indica que será el próximo “capitán” del género urbano.

“Quiero darles respeto a otras personas, ¿sabes por qué?, Yo mencionando a Bad, me menciono a mí, porque lo tengo a él, porque el se merece ser el capitán… Si tu le preguntas a él sus 5, él me menciona a mí, por eso yo lo menciono a él y no a mí”.