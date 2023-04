Stanley Tucci revela que no volvería a interpretar su papel en ‘Desde mi cielo’

Stanley Tucci es uno de los actores estadounidenses que se ha encargado de interpretar diversos personajes importantes en algunos largometrajes, como: ‘Capitán América: El primer Vengador’, ‘Los juegos del Hambre’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘El diablo viste a la moda’, ‘Spotlight’, ‘Lovely Bones’, entre otros.

Y en el momento se encuentra de gira para promocionar su nueva película Citadel, la cual se encontrará disponible muy pronto en Amazon Prime, durante la misma, el artista mencionó cuáles son los personajes de películas que le gustaría interpretar nuevamente y cuáles nunca volvería a hacer.

“Es una película maravillosa, pero fue una experiencia dura. Simplemente por el papel”, confesó el actor durante una entrevista para Entertainment Tonight, con respecto a la experiencia horrible que pasó al interpretar a George Harvey en ‘Desde mi Cielo’, una película que se estrenó en el año 2009 y se basa en el libro homónimo publicado en el 2002.

“Le pregunté a Peter Jackson por qué me eligió para ese papel. Traté de dejar de interpretar el papel, lo cual es una locura porque necesitaba un trabajo”, aseguró. “Pero yo estaba como, ‘¿Por qué me quieres?’ Y él dijo: ‘Porque eres gracioso’. Y pensé, ‘Está bien’. Pero entiendo lo que estaba diciendo”, dijo.

“Creo que lo que quiso decir es que yo no sería demasiado, no que no lo tomaría en serio, pero que no sería demasiado dramático al respecto. Que lo tiraría un poco por la borda... ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando interpretas a alguien que es tan horrible?”, confesó.

Por otro lado, también reveló los personajes que le gustaría volver a interpretar, uno de estos es ‘Nigel’, el director de arte de ‘Runway’, en ‘El diablo viste a la moda’.

Con mucho gusto volvería a interpretar a Nigel en El Diablo viste a la moda. Fue una gran experiencia… Volvería a interpretar a Paul Child, cuando hicimos Julie y Julia. Esos son papeles realmente maravillosos para interpretar”.