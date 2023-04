Yalitza Aparicio denuncia injusticia que sufrió su familia

Yalitza Aparicio se ha convertido en uno de los iconos mexicanos más relevantes del momento a nivel mundial, a pesar de que continúa luchando por erradicar ciertas injusticias, recientemente habló de un episodio desagradable que vivió su familia.

La actriz subió un video a su cuenta de TikTok en el cual detalló entre lágrimas la situación por la que atravesaron algunos de sus seres queridos a consecuencia del trato de los trabajadores de un establecimiento de Oaxaca.

“Mi familia me permitió hablar sobre lo que les había pasado, me gustaría contar lo que muchos pasan día con día, pero también por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan”

Yalitza Aparicio Instagram: @yalitzaapariciomtz

Yalitza Aparicio denuncia injusticia

Los hechos habrían ocurrido en un famoso establecimiento de Oaxaca, aparentemente solo estaban disponibles bebidas gaseosas, por lo cual la hermana de Yalitza pidió autorización al personal para comprar aguas naturales; sin embargo, después le fue negado el acceso, lo cual originó una discusión.

@yalitza.aparicio.mtz Mi familia me permito hablar sobre lo que les habia pasado, me gustaria contar lo que muchos pasan día con día, pero tambien por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

La protagonista de ‘Roma’ resaltó que no existen señalamientos sobre estas políticas del lugar, además de que añadió que probablemente la situación habría terminado distinto tan solo con estar presente en el lugar.

“Es triste pensar cómo, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso. Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos, porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales no todos pueden defenderse”

@yalitza.aparicio.mtz 🙏 es un lugar maravilloso, solo necesitan tacto para recibir a las personas y una orgabizacion. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

Lejos de intentar exponer al establecimiento oaxaqueño, Yalitza hizo público el caso con el objetivo de que los responsables del lugar tomen acciones para mejorar el servicio.