Yalitza Aparicio denuncia que su familia fue víctima de abuso de autoridad por los trabajadores de un restaurante

Hace poco, Yalitza Aparicio usó sus redes sociales para compartir que sus padres y hermana habían sido expulsados de un restaurante en Oaxaca, todo por unas bebidas.

De acuerdo con lo que relató la actriz y activista, su familia había ido a comer al restaurante “Pasillo de Hum”, lugar que ella ya había visitado y se volvió su lugar favorito para comer en esa región.

Entonces, el día 26 de abril a las seis de la tarde, recibió una llamada de su hermana, para avisarle que los habían expulsado del restaurante por querer ingresar con bebidas de otro lugar.

Yalitza Aparicio asegura que su hermana pidió permiso alguien del personal del restaurante antes de comprar las bebidas

Yalitza Aparicio compartió que, si bien ella sabía que no se podía llevar bebidas de otro lugar a este establecimiento y se molestó consigo mismo por no prevenir a su familia al respecto, alega que su hermana le había pedido permiso a alguien del personal para comprar algunas aguas de sabor que a ella le gustaban y que ahí no vendían, y esta persona le dijo que sí podía hacerlo, que no habría problemas.

@yalitza.aparicio.mtz Mi familia me permito hablar sobre lo que les habia pasado, me gustaria contar lo que muchos pasan día con día, pero tambien por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

Además, afirmó que ellos también pidieron otras bebidas que sí vendían en el restaurante por cortesía, pero cuando llegó su hermana con las bebidas, no la dejaron entrar, y cuando pidió entonces que le permitieran sacar lo que había pagado, tampoco se lo permitieron.

@yalitza.aparicio.mtz 🙏 es un lugar maravilloso, solo necesitan tacto para recibir a las personas y una orgabizacion. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

La situación escaló a tal punto que su familia fue expulsada de ese restaurante. Entonces, como “Pasillo de Hum” es un lugar importante para la gastronomía oaxaqueña y su turismo, les pidió a los encargados del lugar que pusieran las reglas de lo que no se podía hacer en su establecimiento, para evitar este tipo de conflictos, pues no todas las personas saben eso.