Anuel publicó una foto con Gianella, la hija que tuvo con una colombiana

En pleno matrimonio del cantante puertorriqueño, Anuel, con la dominicana, Yailin, en medios colombianos se hablaba de la espera de una hija del artista, por parte de una relación que tuvo con una colombiana.

No obstante, luego de varios meses negando esa relación, el boricua finalmente aceptó la paternidad de la pequeña tras el nacimiento de su otra hija, Cattleya.

En una entrevista con el locutor puertorriqueño, Molusco, el cantante reveló cómo fue el día que conoció a su nueva hija.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado bueno y la conocí.. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo, al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”, sostuvo el cantante en la conversación.

Foto junto a la pequeña

Luego de revelar su reconocimiento de paternidad, el artista de ‘Adicto’, publicó finalmente una fotografía con la pequeña en su cuenta de Instagram.

“HOY EMPIEZA LA GIRA PUÑETA🎤👹🐐💫⭐️🥰😘 (ORLANDO, PR🇵🇷), MAÑANA (MIAMI) Y EL DOMINGO (FORT MYERS) 😏😏😏😏 SOLDOUT ❤️‍🔥 GRACIAS A TODO EL MUNDO COMPRANDO TICKETS PA VENIR A VERME… 😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩”, escribió en la publicación acompañado de varias fotografía junto a sus tres hijos.

Sus fans no dudaron en dejar sus comentarios: