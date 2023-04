Majo Rivas es una joven que se popularizó en redes sociales por su contenido, el cual se caracteriza por temas de cuidado personal, feminismo, sexualidad, estilo de vida y música, es por ello que recientemente debutó como cantante con su tema “Me da igual”.

También te puede interesar: Rosalía tuvo el concierto más grande de su carrera en la CDMX

La influencer de TikTok trabajó de la mano de dos compositores para transformar los sentimientos que le habían dejado la ruptura de un vínculo, lo cual generó una respuesta positiva por parte de sus seguidores al mostrarse vulnerable y real.

Majo Rivas enfrenta al desamor con su música (Cortesía)

Entrevista con Majo Rivas

¿Cómo viviste el proceso creativo para el lanzamiento de ‘Me da igual’?

“La escribí junto con dos compositores más que son mis amigos se llaman Omar y Leds, justo son mis productores con los que hice toda la rola, con la que la grabé, básicamente fue una lluvia de ideas, la neta fue algo muy divertido porque fue como una lluvia de ideas de haber me siento así, cómo puedo expresarlo, entonces este fue como entre risas también”

¿Cómo ha sido tu evolución de crear contenido en TikTok a dedicarte a la música?

“Como soy creadora de contenido en redes sociales, esta es el típico: Ay, de dónde se sacó ser cantante. O sea, yo la verdad que estuve toda mi vida en clases de piano, música, entonces yo desde que tenía 13 años escribía canciones, ya tenía cierta experiencia en escribir canciones y lo había dejado un tiempo porque me desanimé un poco, por lo que sea empecé a darle más por el crear contenido en redes sociales y ahorita le estoy dando otra vez a esto que es literal, pues mi pasión”

¿Qué mensaje te gustaría dejar como artista?

“Que las niñas se queden con el sabor de boca de a ver todo lo que estás pasando es completamente normal, todo lo que estás pensando, todo lo que sientes de tu cuerpo tal vez que no te gusta, todo lo que las crisis existenciales que te están dando yo también pasé por eso no te preocupes, no estás sola, ese mensaje que yo quiero transmitir de decir somos seres humanos, todos, seas figura pública, no seas figura pública”

¿Cuáles son tus planes para lo que resta del 2023?

“Voy a estar terminando este como EP, de sencillo en sencillo voy a armar un pequeño álbum que le dicen EP, lo que planeo hacer es sacar este, empezar en tour slash meet & greet con mis seguidoras y el próximo año sacar un álbum”