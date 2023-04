“No es un santo”, Mau Nieto le responde a Richie O’Farrill

El pasado 22 de abril, el comediante Mau Nieto y la creadora de contenido Carla Fernández, se unieron en matrimonio, en una ceremonia que tomó lugar en Valle de Bravo donde solo algunos afortunados pudieron asistir, sin embargo, al día siguiente se llevó a cabo la famosa tornaboda, donde el cuento de hadas se convertiría en una pesadilla.

Mau Nieto celebró su boda en Valle de Bravo. / Foto: Instagram

Fue el comediante Richie O’Farrill quien por medio de un live o una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, quien relató todo lo que había sucedido en el enlace matrimonial de su “examigo” donde reveló que no lo dejaron pasar a la tornaboda, lo que creó un zafarrancho entre varios de sus colegas y él.

Sin embargo, todo comenzó a escalar rápidamente y el comediante comenzó con hacer varias acusaciones sobre sus colegas que sin duda cambiarían el rumbo de la comedia en México, entre las que destacan, “En una ocasión, Mauricio Nieto y Daniel Sosa pusieron MDMA en la bebida de una mujer, se les hizo muy chistoso a esos dos, me parece que fue un accidente” y “Daniel Sosa me amenazó de muerte, Daniel Sosa me amenazó de muerte, sí, el niño de las marcas”, dijo Richie O’Farrill.

Richie O'Farrill, el comediante desató la polémica en redes sociales. / Foto: Instagram

Las horas transcurrieron y Ricardo realizó varias transmisiones en vivo donde las revelaciones no pararon, sin embargo, en una última, se puede ver a su amigo, Diego Alfaro, ayudándolo y apagando el live, y tan solo un par de días después, se compartió un comunicado oficial en sus redes sociales donde señalaron que un equipo de profesionales estaba cuidando de él.

Mau Nieto le responde a Richie O’Farrill

Y aunque muchos creyeron que la polémica pararía aquí, no fue así, ya que, tras casi una semana después, Mau Nieto salió a dar su versión de los hechos, “Llegó en un estado muy inconveniente, no soy un experto, ni voy a afirmar qué venía drogado, pero llegó muy agresivo, muy diferente al Richie que conocíamos. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna. Tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Está enfermo y le ofrecí mi ayuda, no quiso pero aquí estaré cuando salga de donde sea que esté”, se puede leer en el post.