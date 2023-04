“Me quiero ver limpio”, Christian Nodal revela que se borrará sus tatuajes. / Foto: Getty Images (Manuel Velasquez/Getty Images for LARAS)

Fue a mediados del mes de abril, cuando la rapera argentina de 29 años de edad, Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, durante su conciertos llevado a cabo en el Movistar Arena de Argentina, reveló que se encontraba embarazada de su primer hijo.

ASI SE ANUNCIA UN EMBARAZO, CAZZU REINApic.twitter.com/HwdsNL7a3x — feli (@nom0leste) April 16, 2023

Tras la viralización del clip, la intérprete compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, con la descripción “Una trap mami en su primer Arena, gracias a ustedes mi familia eterna, mis fans”, y su actual pareja y padre de su primogénito, el mexicano Christian Nodal, solo se limitó a compartir la publicación en sus historias o stories para confirmar la noticia.

Christian Nodal revela el sexo de su bebé

Los días transcurrieron con normalidad y fue el pasado fin de semana, cuando por medio de una entrevista, Christian Nodal reveló a un medio colombiano que se encontraban a la espera de una hija y agregó que se enteraron de la noticia durante un viaje que hicieron a Japón, “Es el momento más precioso de toda mi vida, luego se van a enterar cómo fue todo”, dijo el intérprete.

“Me quiero ver limpio”, Christian Nodal revela que se borrará sus tatuajes

Junto a estas declaraciones, el cantante de regional mexicano de 24 años de edad, compartió que en los próximos meses abrirá una tattoo shop en Los Angeles y por si fuera poco, reveló que está en proceso de quitarse todos sus tatuajes, “Es un proceso muy doloroso para quitarme la mayoría de los tatuajes de la cara, traigo unas heridas muy feas pero el punto de los tatuajes más que nada es que me quiero ver limpio, amo los tatuajes pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, me entiendes”, expresó Christian Nodal entre risas.