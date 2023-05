Adrián Marcelo contra Ricardo O’Farrill: “yo le pongo límites a mi comedia, tú pónselos a tu vida”

Adrián Marcelo vuelve a estar bajo la mirada pública tras sus comentarios contra Ricardo O’Farrill, luego de que este último hiciera un polémico en vivo en su cuenta de Instagram, en la que se fue contra un gran número de comediantes y standuperos mexicanos.

El creador de contenidos, fue mencionado por el propio O’Farrill, ya que le dedicó un espacio para señalar que él no le “da buena espina”; sin embargo, no quiso dar más detalles al respecto.

“Otro güey que seguro violenta morras, pero yo no voy hacer ningún chisme, eres compa de Iván La Mole, la verdad no sé por qué no me da buena espina, no sé qué sea”, dijo en el live que dio la semana pasada.

Ante esto, Adrián Marcelo no se quedó callado y contraatacó al standupero, algo que dividió opiniones. Mientras, algunos aplaudían su humor, otros lo señalaron ante una situación sensible pata Ricardo, que en este momento se encuentra recibiendo ayuda profesional.

El youtuber, le contestó sobre el curso para imitar y entender los límites de la comedia, con su peculiar estilo y manera directa de decir las cosas.

“Tengo clonazepam, cocaína, marihuana y alcohol a la mano, en fin, todo lo que necesitas para trabajar, Yo le pongo límites a mi comedia, tú pónselos a tu vida. Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto”, señaló Marcelo.