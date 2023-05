Alejandra Guzmán se enfureció en pleno concierto

Para quienes se imaginaban a Alejandra Guzmán fuera de los escenarios, resulta que con un gran concierto estuvo presente en el Palenque de la Feria de Puebla 2023. Allí ofreció lo mejor de su música y demostró que 30 años de carrera no pasan por debajo de la mesa. La polémica mexicana se vio obligada en este evento a discutir con los técnicos de sonido por fallas en pleno show.

La cantante estaba emocionada de vivir de nuevo este momento pero algunos inconvenientes opacaron el repertorio que tenía preparado. Su guitarra no sonaba, los micrófonos con fallas y la misma artista anunció los problemas en vivo pero no hubo una solución inmediata. A Alejandra Guzmán no le quedó más que insistir con uno de los integrantes de su equipo para poder darle respuesta a su solicitud, aun así, tuvo que hablar en voz fuerte para poder continuar con éxito el encuentro con su público.

Por las redes sociales se compartió este momento y sin duda los cibernautas comenzaron a opinar al respecto.

“Tanto equipo y nadie la apoya ella tiene que decirles…. Por eso se enoja”, “Tiene razón Alejandra de enojarse ya que tiene que dar un excelente espectáculo para sus fans que pagaron por ir a verla”, “Pues con toda razón, cualquiera que pague por un equipo que la apoye le puede pasar, ellos deben de estar preparados para sacarla de cualquier problema técnico”.

“Por favor yo estuve en ese concierto y estuvo increíble, aun cuando el audio le fallaba, les pidió a los de sonido que la apoyaran y nada! Pero ella como toda una profesional que es seguía cantando y obvio la gente con ella. La verdad tenía razón en molestarse los del audio valieron gorro”, fueron algunos de los mensajes en Internet.

A pesar de los inconvenientes, la cantante compartió en su Instagram el momento de haber estado se cerca con sus fans de Puebla y dijo: “Gracias mis adorados rockeros de #Puebla, me regalaron una noche mágica donde me hicieron muy feliz. Aquí unos recuerdos de mi show en el Palenque de la @feriapuebla, expresó.

Como era de esperarse la diva de 55 años interpretó algunos de sus temas más exitosos como: ‘Hacer el amor con otro’, ‘Míralo’, ‘Mi peor error’, ‘Volverte a amar’ y ‘Llama por favor’.