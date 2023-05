LE SSERAFIM comparte su álbum debut ‘UNFORGIVEN’

Regresando un día antes de su primer aniversario como LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE), UNFORGIVEN refleja la resolución de LE SSERAFIM de no ceder ante los estándares establecidos por otros mientras continúan forjando su propio camino. La anticipación por el nuevo álbum aumentó antes del lanzamiento, mientras el grupo registró un nuevo récord personal con 1.38 millones de preventas.

Acompañado por riffs de guitarra del legendario guitarrista y productor Nile Rodgers, el sencillo principal “UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)” combina hip-hop y funk mientras transmite el mensaje de que ningún límite evitará que sigan creciendo juntas. La pista muestrea el tema principal de la película The Good, the Bad and the Ugly (1966).

Como dijo su líder KIM CHAEWON durante un showcase para medios poco antes del lanzamiento, “UNFORGIVEN es nuestro mensaje al mundo de que juntas avanzaremos por el camino que creemos que es correcto, y no pediremos disculpas a nadie por nuestras creencias”.

UNFORGIVEN incluye siete canciones nuevas junto a las pistas de sus dos EPs del año pasado, ya que las trece pistas se conectan orgánicamente entre sí para explicar la dirección en la que se dirige el grupo. Sus dos EPs anteriores, FEARLESS, que transmitió su ambición de ser las mejores y ANTIFRAGILE, que describió su determinación de volverse más fuertes frente a las dificultades, demostrando su fuerza al contar historias que solo ellas pueden contar.

El quinteto también presentó un video musical cinemático para el sencillo principal. Filmado en Tailandia, el video retrata su mentalidad hacia UNFORGIVEN a través de una coreografía sorprendentemente sincronizada, enérgicas expresiones faciales y efectos visuales sofisticados que instantáneamente atraen la atención hacia la actitud siempre segura de las cinco integrantes.

LE SSERAFIM estrena su álbum debut ‘UNFORGIVEN’. / Foto: SOURCE MUSIC

