Fue el pasado 16 de marzo, cuando la agrupación de Regional Mexicano, Eslabón Armado, estrenó el tema ‘Ella baila sola’ en colaboración con Peso Pluma, sin embargo, aunque la canción ha sido todo un éxito, su vocalista, Pedro Tovar, asegura que no ha recibido ningún crédito por parte del cantante de corridos tumbados.

Cabe señalar que el video musical cuenta con más de 93 millones de visualizaciones dentro de la plataforma de YouTube pero en el caso de los streams o reproducciones en Spotify, son más de 257 millones.

Acusan a Peso Pluma de no darle crédito a Eslabón Armado por ‘Ella baila sola’

Sin embargo, la canción ‘Ella baila sola’ fue escrita por Pedro Tovar, vocalista de Eslabón Armado, quien mediante una transmisión en vivo o live, señaló que no ha recibido ningún crédito por parte del cantante Peso Pluma.

“Esa canción va a recibir más premios que nunca y ustedes díganme quien va a estar ahí para recibirlos. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento; es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música, y no merecer crédito por tu rola. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por mi rola, pero no me agüito. La rola es cien por ciento mía. Peso Pluma nunca me ha dado las gracias”, dijo Pedro Tovar.

¿Por qué empezó la polémica?

Se cree que toda la polémica comenzó debido a que el pasado 28 de abril, Peso Pluma, hizo historia al presentarse en el programa nocturno The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde presentó el tema ‘Ella baila sola’, y aunque con esto hizo historia y se convirtió en el primer artista de regional mexicano en cantar en el late show, lo que sus seguidores señalan, es que estuvo completamente solo e interpretó un tema colaborativo, por lo que lo tuvo que haber presentado en conjunto con Eslabón Armado.