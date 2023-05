Activista Mexicano critica presentación de Peso Pluma en el programa de Jimmy Fallon

A pesar de que Peso Pluma se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del momento, esta vez fue criticado por el activista Bryan LeBarón, quien consideró que la participación del artista en el show de Jimmy Fallon fue una forma de darle “una ventana a la apología del crimen”.

Fue a través de sus redes sociales que el mexicano indicó las cifras de muertes anuales que tiene Estados Unidos, además de la cantidad de asesinatos diarios que existe en México. “100 mil muertos al año por adicciones en Estados Unidos, 100 asesinatos diarios en México. Ambos países debatiendo sobre cómo hacer frente al fentanilo. Mientras, el programa de Jimmy Fallon en horario estelar, presenta a Peso Pluma, interprete de canciones que celebran a líderes criminales”, escribió LeBarón en su cuenta de Twitter.

Asimismo, exponiendo sus motivos, el activista explicó que “Si bien las canciones no provocan la violencia, ayuda a normalizarla. Deben ser señal de alerta que este tipo de música se encuentre en los primeros lugares mundiales. Habla de la que la cultura del crimen está enraizada en la gente y sea considerada hasta aspiracional”.

De esta manera, haciendo referencia a las canciones que los jóvenes cantan en bares y antros, Bryan destaca la manera en que la sociedad ha estado enfrentando una pérdida de valores. “Estamos en un momento en que nuestro futuro y libertad está comprometida por la dictadura del miedo. Las poblaciones se vuelven fantasmas, la economía se detiene, ¡Cientos de mujeres y jóvenes desaparecen y hay gente que le compone canciones a las cabezas de este terror, sólo porque representa ganancias económicas!”.

Por este motivo, el activista mexicano exhortó a todos a detener o no seguir impulsando este tipo de cosas. “No hay esfuerzo pequeño para detener el secuestro de nuestras sociedades. Hay tanta cultura para promover entre nuestros pueblos, que darle ventana a la apología del crimen, es delito moral. Reflexionemos por lo que atravesamos, y sin pretextos, no celebremos la violencia”.