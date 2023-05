Ed Sheeran amenaza con retirarse de la música si pierde juicio por violación a derechos de autor

Nuevamente, el cantante británico, Ed Sheeren, se encuentra en una corte, para defender la autoría de su exitoso tema, Thinking Out Loud.

En esta oportunidad, el cantante se enfrenta a la familia de Ed Townsend, compositor del tema ‘Let’s Get it On’, quienes lo acusan de plagiar ese tema con el hit lanzado por el británico en el 2014.

En nuevo encuentro con la corte, el cantante y compositor se mostró muy molesto en su declaración frente al juez, por cuestionar sus capacidades como compositor.

TE RECOMENDAMOS LEER: Ed Sheeran se defiende de la acusación de plagio por “Shape of You”

En caso de que llegara a perder el juicio, declaró que se retirará de la música.

“Si eso sucede, termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya”, expresó el cantante Ed Sheeran al jurado en el juicio por violación a derechos de autor.

Los herederos de Ed Townsend, compositor del tema ‘Let’s Get it On’, Kathryn Townsend Griffin, Helen McDonald y Cherrigale Townsend, piden $100 millones alegando que Sheeran copió ciertos detalles para componer ‘Thinking Out Loud’.

Detalles de la demanda

El caso, que está abierto desde el año 2017, señala que el cantante, de 32 años, uso los mismos patrones rítmicos del tema lanzado en 1973.

Una presentación en vivo es la principal prueba que tienen los demandantes sobre Sheeran, donde el británico habría hecho un popurri entre ‘Let’s Get It On’ y ‘Thinking Out Loud’.

Para el abogado de los demandantes, el pupurri es una prueba del plagio de Ed Sheeran; para la defensa, simplemente es una coincidencia entre la tonalidad, estructura y acordes de las canciones.

Sobre el pupurri, el cantante dice que acostumbra a hacer eso con sus canciones cuando comparten acordes o tonalidades similares con otras. Eso fue lo que ocurrió ese día.

Los herederos de Ed afirman que «no es estúpido» y que si fuera plagio, no habría interpretado las dos canciones juntas.

Según sitios especializados, este sería uno de los juicios de derechos de autor más determinantes en la música moderna.