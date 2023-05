Humberto Zurita desmiente que se casará con Stephanie Salas: “No está en mis planes”

Aunque a Stephanie Salas siempre le ha llamado la atención la idea de contraer matrimonio, su novio Humberto Zurita no comparte los mismos intereses y deseos, por lo menos no por ahora según se lo confesó a “La República de Perú” donde el actor habló de sus proyectos laborales y volvió a responder sobre su relación con la nieta de Silvia Pinal.

En días pasados, Salas había sido cuestionada por los medios de comunicación sobre la supuesta boda de su hija Michelle Salas con su novio Danilo Díaz, tema que prefirió no tocar para dejar que fuese su primogénita quién respondiera al respecto, sin embargo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de una boda doble (el de su hija y ella) respondió: “siempre he querido llegar al altar, pero no ha podido ser posible, así que esperemos que pronto”.

Aunque los sueños dejan de ser sueños cuando empiezan a cristalizarse, pareciera que en esta ocasión no será así, ya que el propio Humberto Zurita dejó claro que no tiene intenciones de volver a contraer matrimonio, recordemos que de ocurrir sería la segunda vez que lo hiciera ya que estuvo unido a la fallecida Christian Bach durante 30 años hasta que la muerte los separó.

“¡A ella le gustaría!. No está en mis planes (casarme), ni creo que esté en los de ella tampoco. Creo que la estamos pasando muy bien, somos personas adultas, ella tiene dos hijas y yo dos hijos. Ella tiene su espacio y yo el mío. Yo viajo muchísimo, así está bien, déjennos así un ratito”, respondió.

Para Humberto de 68 años, en esta etapa de su vida es el cariño y respeto que se tienen él y su actual pareja a quien le lleva 15 años lo que realmente tiene sentido.

Si bien el inicio de esta relación había sido objeto de críticas ya que cuando comenzó con Stephanie tenía tres años de haber enviudado, ambos decidieron no prestar atención a los señalamientos y eligieron darse una segunda oportunidad mostrándose públicamente. Las redes sociales han sido el mejor sitio para publicar algunos de sus encuentros románticos.

“Yo vivo de pronto mucho tiempo en su casa o ella se viene a mi ranchito acá en México donde tengo caballos y ahí compartimos”, precisó.

Dejó claro que aunque conocía a Stephanie desde hace años, incluso estando casado, nunca se le ocurrió establecer un romance con ella. Dijo que junto a su fallecida esposa tenía una relación muy cercana con la abuela de Salas, Silvia Pinal.

“Con Stephanie (Salas) llevamos un tiempo de relación y qué mejor ahora que el trabajo nos junta arriba del escenario. Ella es una gran actriz. Ya habíamos trabajado juntos en obras que produje con Christian. Pero yo le llevo varios años y nunca la vi como un prospecto, además, estaba casado. Ahora que nos reencontramos, la pasamos muy bien y en el escenario tenemos mucha química”, puntualizó.