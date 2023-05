¿Se pasó de atrevida? Botaron a una modelo de OnlyFans de un supermercado por vestir un atuendo demasiado revelador

Una creadora de contenidos, reconocida por su material en la plataforma de OnlyFans, fue expulsada de un supermercado en Brasil debido a que llevaba una vestimenta “inadecuada para el lugar”. Se llama Kerolay Chaves y goza de más de 62 mil seguidores solo en su cuenta de Instagram, en donde suele postear imágenes relacionadas a su labor como modelo.

En esta misma red social es que la modelo explica la situación que tuvo que atravesar en un mercado de la localidad de Belo Horizonte, sur de Brasil. Según el relato de Kerolay, además de ser expulsada del establecimiento por llevar ropa demasiado reveladora, señala que antes fue acosada por la misma situación.

“Recién llegué a casa del supermercado y me acosaron por usar ‘ropa demasiado corta’. Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsado del lugar. ¿Tu crees? Creo que es absurdo que a las mujeres nos sigan tratando así solo porque nos vestimos como queremos. La verdad es que pasamos por esto porque tenemos demasiado calor”, contó Chaves en una publicación de Instagram.

Las imágenes muestran como la modelo viste unos shorts de jean bastante cortos y un top blanco.

También te puede interesar: Así le fue a la modelo de OnlyFans en su regreso al automovilismo

OnlyFans es una plataforma en línea que permite a los creadores de contenido compartir y monetizar su contenido de manera directa con sus seguidores. Fue lanzada en 2016 y se ha vuelto especialmente popular entre los creadores de contenido para adultos, aunque también se utiliza en otros campos como música, arte, fitness y más.