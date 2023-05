Galen & Paul es el nuevo proyecto de Paul Simonon, bajista de The Clash, Gorillaz y The Good, The Bad and The Queen; y Galen Ayers, cantautora cuyos proyectos artísticos incluyen el aclamado solo álbum ‘Monument’.

Galen & Paul presentan ‘Hacia Arriba’, un tema completamente en español. / Foto: Cortesía

El dúo está listo para lanzar su álbum debut en conjunto titulado, ‘Can We Do Tomorrow Another Day?’ , el próximo 19 de mayo, una colección de dúos bilingües en los que exploran una variedad ecléctica de culturas musicales europeas, al mismo tiempo que capturan viñetas evocadoras de la vida en todo el continente. El sencillo principal ‘Lonely Town’ viene acompañado de un vídeo oficial rodado en Deia, Mallorca.

Las raíces del álbum comenzaron en el confinamiento. Paul se dirigió a un pueblo de pescadores mallorquín, donde pasó su tiempo escribiendo canciones y pintando sus impresiones de los increíbles lugares. A medida que se levantaron las restricciones, extendió sus alas, algunos días podría pasar su tiempo trabajando con músicos locales, en otros podría tocar en la calle frente a los cafés de Palma. Lo que pretendía ser un pequeño cambio de ritmo se convirtió en un escape de 18 meses. Cuando finalmente regresó a Londres, desarrolló aún más sus ideas con su amiga Galen, y ambos se unieron por su amor por la composición evocadora y escasa.

Lo que surgió fue una colección de diez canciones edificantes que colectivamente presentan una instantánea de la cultura musical paneuropea. Dirigido por la hermosa voz de Galen mientras hace un dueto con Paul, ambos cantando en inglés y español, el álbum resultante viaja por todo el continente, abarcando canciones francesas, pop español y chabolas marinas en inglés; evocando escenas que se extienden desde Edgware Road hasta Hydra Island; y pintar cuadros de todo, desde elegantes cafés parisinos hasta turistas borrachos en Magaluf.

Como parte de las celebraciones de este álbum, el tres de mayo, Galen & Paul estrenarán su primer sencillo completamente en español, al cual titularon ‘Hacia Arriba’, mismo que viene acompañado de un video musical oficial que sin duda dejará a sus fans con ganas de más y esperando con ansias a que llegue el 19 de mayo.

Ve el video oficial para ‘Hacia Arriba’ de Galen & Paul

