Lyn May confiesa que fue abusada a los 14 años

Lyn May. Lyn May. / Foto: Instagram.

Lyn May es una de las celebridades más populares de México, pero detrás de esa fama y glamour hay un pasado doloroso, ya que fue abusada sexualmente en su juventud.

La vedette le confesó a Julián Gil, en su programa ¡Siéntese Quien Pueda! por la cadena Univision, que a sus 14 años fue abusada sexualmente.

”Me llevó ese tipo y me violó, me dio que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado”, dijo Lyn al programa en declaraciones con Julián.

Al Gil preguntar que edad tenía cuando sufrió el abuso, la vedette respondió que tenía 14 años en ese momento triste de su vida y que nunca va a perdonar a su agresor.

Lyn May aprendió a ir contra corriente. (Foto: Instagram.)

A los 17 de años, Lyn May comenzó a trabajar en pequeños teatros desnudándose y de ahí incursionó en el cine haciendo lo mismo, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del cine de ficheras.