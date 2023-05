El filme sobre un ‘Superman negro’ que estaba preparando DC y Warner podría salir a la luz gracias a James Gunn

El ‘Superman de color’ era uno de los proyectos más grandes que estaban preparando DC y Warner, pero que tras la polémica reestructuración efectuada por luego de su fusión con Discovery, muchos pensaban que se había cancelado, hasta que James Gunn comentó que todavía existía una ligera esperanza de que se hiciera.

El nuevo jefe de DC Studios anunció que tenía un plan de 10 años para crear un universo compartido de películas, como el de Marvel, pero para ello toda la franquicia sufriría un reinicio, dejando por fuera al actor Henry Cavill en sus futuros proyectos, así como al resto de actores que formaban parte del DCEU.

James confirma que la película del Superman negro escrita por Ta-Nehisi Coates y producida por J.J. Abrams sigue adelante



"Será un Otros Mundos, como Joker"

Además, James Gunn había dicho que él personalmente se estaba encargado de realizar una nueva película del hombre de acero titulada, “Superman: Legacy”, donde se presentará a una nueva versión más joven de este superhéroe, y quien será que lídera esta nueva etapa, por lo que muchos daban por sentado que el filme sobre el ‘Superman negro’ ya no se haría.

James Gunn comentó que la cinta sobre el ‘Superman afroamericano’ podría ser de un universo diferente

En una reciente entrevista, James Gunn expresó que el proyecto sobre un ‘Superman de color’ le parecía sumamente interesante, y sí se podría dar, aunque él estuviera trabajando en “Superman: Legacy”, pues ninguno tendría relación.

“Es una película muy emocionante. Sé que Chantal Nong, que es productora ejecutiva en ese proyecto, está extremadamente emocionada con ella. Así que si llega y es muy buena, ya que todavía no he leído el guion, si los tiempos acompañan, podría suceder. No están relacionadas. Sería una historia de otros mundos, como Joker”, detalló el director.

Sobre la trama de esta película no se sabe mucho, pero se especula que sea una versión de Superman perteneciente a la Tierra 23, llamado Calvin Ellis, que además de portar la capa roja, también es el presidente de los Estados Unidos.

James Gunn avisa: todavía hay vida para el #Superman negro en su nuevo Universo DC



Superman Legacy no descarta otro proyecto con el Hombre de Acero



🔗 https://t.co/yvRZPa0FYL pic.twitter.com/KcSWjFApeA — MeriStation (@MeriStation) May 1, 2023

Este personaje se encuentra inspirado en Barack Obama y Mohammed Ali, y sería el tercer Superman afroamericano que se presenta luego de ‘Sunshine Superman’ y el Superman de Tierra-2.