Viuda de Julián Figueroa se defiende de los criticones por el mensaje de cumpleaños que le dedicó a su esposo

Para Imelda Garza Tuñón no ha sido fácil haber perdido a su esposo con quien tuvo un hijo. En este mes de mayo, Julián Figueroa hubiese estado de cumpleaños y para ella fue ideal poder enviar un mensaje al cielo por esta fecha especial, sin embargo en redes sociales, la criticaron y se defendió.

Julián Figueroa Nació el 2 de mayo de 1995 en la Ciudad de México, siendo el único hijo de la pareja formada por el cantautor Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia. Por esa razón, quien ahora es su viuda decidió publicar una foto inédita entre ambos y describir unas líneas en su Instagram

“Feliz cumpleaños de aquí al cielo. Me da paz saber que te fuiste pacíficamente, soñando con esa imaginación tan grande que tenías, siempre te voy a amar y sé que siempre me cuidarás desde donde estés! Aquí festejaremos tu vida”, expresó.

Los seguidores opinaron

Algunos de los internautas escribieron: “Cómo puede estar como si nada o bueno es lo que refleja en sus historias etc”. Imelda cotenstó: “Pero a nadie le importa tu opinión y no me conoces así que no sabes como me siento por lo tanto metete tu comentario por donde te quepa viborita”, agregó la nuera de Maribel Guardia.

La joven ha compartido su dolor en redes sociales pero sin duda, ha hecho publicaciones para interactuar con sus seguidores quienes han expresado que la viuda se ve normal como si nada en su vida hubiese pasado, otros usuariios de Internet le han recomendado; “cerrar ciclos”.

¿Cómo se conocieron Imelda Garza y Julián Figueroa?

La relación amorosa entre Imelda Garza y Julián Figueroa comenzó en 2013, de acuerdo con una publicación que hizo el cantante en 2022: “Hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia”.

En 2017 se casaron en una ceremonia que se mantuvo privada al público, ese mismo año revelaron el nacimiento de José Julián su único hijo.