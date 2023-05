Así fue cómo reemplazaron a Myrka Dellanos

Muchos han sido los cambios en los diferentes programas de Telemundo, así como diversos movimientos que se han concretado a nivel de producción, pero nadie esperó que se diera el reemplazo de una presentadora con tanta trayectoria como Myrka Dellanos quien estuvo ausente en ‘La mesa caliente’ y dejó a más de uno sorprendido.

Y es que en la edición del show del primero de mayo llegó un presentador para hacer la suplencia a Myrka y eso fue de mal gusto para sus seguidores. Se trató de Alfredo Adame y los televidentes se expresaron a través de la cuenta oficial de ´La mesa caliente’.

“Me gusta mucho su programa, pero lo echaron a perder con llevar a Alfredo Adame. Telemundo es la única cadena de TV que veo y tanto ‘Hoy Día’ como los demás programas se ganaron un no like con haber llevado a Alfredo”, “Por qué razón invitaron a este señor?”, “Ay no Maripily mejor estar soltera que con ese falta de respeto (a las mujeres) Adame…”, son algunos de los comentarios en Internet.

A pesar de la ausencia de Myrka, hubo internautas que le desearon lo mejor a Alfredo y sintieron que el actor, le dio mucha chispa al programa.

“Me encanta que Alfredo esté ahí”, “Alfredo adame encaja muy bien en el programa y esa figura masculina y demás controvertida le da un plus interesante”, “Bravooooo Alfredo Adame simpatiquísimo le puso fuego a La Mesa Caliente”, “Ese es el Alfredo que me gusta ver”, “Sí me gusta el cómo presentador ahí. Porfa que lo dejen”, expresaron los cibernautas.

¿Qué pasó con Myrka Dellanos?

Según las redes sociales de la propia conductora, ella se encuentra en un hospital y aun no hay detalles de la causa, pero expresó que espera volver pronto al estudio y seguir compartiendo con toda la audiencia de habla hispana.