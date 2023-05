El pasado 8 de abril, se reportó que la cantautora Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn, habrían puesto fin a su relación tras seis años, “La ruptura se dio de manera amistosa y no hubo drama de por medio”, señaló el portal Entertainment Tonight.

Taylor Swift y Joe Alwyn terminan su relación tras seis años. / Foto: Getty Images

Sin embargo, ninguno de los involucrados se pronunció al respecto tras la filtración de la noticia y se espera que se mantenga así. Cabe señalar que desde que iniciaron su noviazgo en 2016, siempre se mostraron muy discretos ante la relación.

Taylor Swift tendría nuevo novio y sería Matty Healy de The 1975

Las semanas transcurrieron con normalidad, y a casi un mes de la noticia, un nuevo rumor surgió la luz, donde se reveló que Taylor Swift tendría un nuevo novio y se trataría de Matty Healy vocalista de la banda británica The 1975.

The 1975. / Foto: Getty Images (Jeff Spicer/Getty Images)

Fue el diario The Sun, quien dio a conocer la noticia, “Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron. Taylor y Joe en realidad se separaron en febrero, por lo que no hubo absolutamente ningún cruce. Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que han sido muchos Face-Time y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo”, dijo una fuente cercana a Taylor Swift.

The Sun reports that Taylor Swift and The 1975’s Matty Healy are dating. pic.twitter.com/nLypzaRoZ4 — Pop Base (@PopBase) May 3, 2023

Cabe señalar que fue en enero de este año, y como parte de la gira ‘The 1975 At Their Very Best’, cuando la banda originaria de Manchester, The 1975 conformada por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel ofreció un concierto en The O2 Arena en Londres, Inglaterra.

Y para sorpresa de todos, Taylor Swift salió de sorpresa al escenario, donde por primera vez cantó el tema ‘Anti-Hero’ en versión acústica, por su fuera poco, también deleitó a todos los asistentes con un cover de la canción ‘The City’ escrita por The 1975.

Recordemos que varios años atrás, Taylor Swift usó una camiseta de la agrupación británica, cosa que a Matthew Healy le pareció graciosa y en uno de sus conciertos usó una camiseta del álbum ‘1989′ de la cantautora.