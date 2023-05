Creador de One Piece reveló cuándo llegará el live-action a Netflix

Desde hace varios meses, los fans del anime, One Piece, están esperando el live-action que estrenará Netflix próximamente. Sin embargo, siguen pasando los días y todavía no se tiene fecha de estreno.

Es por eso que un mensaje compartido por el mismo Netflix tuvo al creador de uno de los mangas más querido por la audiencia, Eiichiro Oda, como el protagonista de los nuevos avances de la serie:

“Ya llevo un tiempo trabajando con Tomorrow Studios y Netflix, aunque entiendan a los personajes, está claro que venimos de distintas culturas y, cuando se trata de entretener, nuestros códigos, habilidades y objetivos no son los mismos”, empieza explicando Oda en el comunicado. “A veces, incluso, resultaba algo frustrante para ambas partes. Si todos tenemos el mismo objetivo, ¿cómo es posible que no nos entendamos? En algún momento, llegué a plantearme si una producción extranjera podría funcionar”.

“Esto puede parecer que surge de improviso, pero... hemos trabajado muchísimo en todo este tiempo y ahora todos estamos perfectamente compenetrados. ¡Lo hemos conseguido!”, exclama transmitiendo esperanza. “Como ya tengo una edad, creo que esta es la última oportunidad de que el mundo conozca One Piece. Pero si lo vamos a hacer, quiero poder supervisarlo ahora que sigo en activo. Por eso, en 2016 acepté que se hiciera una versión de One Piece de live-action”.

“Desde entonces, Netflix ha dedicado muchísimos recursos a la producción. Se anunció que la serie se estrenaría en 2023, pero me han prometido que no se hará hasta que yo no esté satisfecho”, asegura. “El reparto y el equipo, formados por gente de varios países, están entusiasmados con One Piece. Les apasiona el proyecto y les he dicho que va a ser muy divertido. Estamos al final del proceso, a punto de acabar los 8 episodios”.

Nos hemos encontrado este mensaje de Eiichiro Oda dentro de una botella. La adaptación live action de #OnePiece llega este año. pic.twitter.com/bnpzjwP2V3 — Netflix España (@NetflixES) May 4, 2023

¿Qué se sabe del Live-Action de One Piece?

Netflix espera estrenar pronto su versión Live Action de la serie con un elenco conformado por actores jóvenes de Estados Unidos que se encargarán de darle vida a los personajes más importantes de la serie.

El elenco estará conformado por Iñaki Gody como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp y Vincent Regan como Garp.

En junio del año pasado, la plataforma streaming compartió un aspecto del set de grabación donde se llevará a cabo la serie que cuenta con la dirección creativa de Steven Maeda y Matt Owens.