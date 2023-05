Redes se van en contra de Santa Fe Klan por video con Karely Ruiz

El pasado 2 de mayo se estrenó ‘Sabes’, el nuevo video musical de Santa Fe Klan en donde aparece junto a la modelo Karely Ruiz, el cual ha hado de qué hablar en las diversas redes sociales, ya que fanáticos del cantante, más allá de alegrarse por su nuevo sencillo, lo han criticado debido a que consideran que es un contenido “muy vulgar”, reclamándole que, en vez de subir este tipo de contenido, que coloque fotos con su hijo.

Sin embargo, esto no viene solo con el lanzamiento de la canción, pues un poco antes, cuando el famoso estaba en una de sus presentaciones, ambos se dieron un ardiente beso delante de todos, lo cual dejó desconcertado a muchos.

Desde ese entonces, empezaron a llover las críticas en redes sociales, mientras que tanto la influencer, como el cantante continuaban publicando fotografías y videos en donde colocaban algunas indirectas. Todo esto provocó que se creara el rumor que entre los famosos habría algún tipo de romance, pero al final era parte de su campaña para promover esta nueva canción.

La reacción en redes sociales

Tras varios días de espera e intriga, por fin fue lanzada la canción a través de la plataforma para adultos, Only Fans, en donde solo se podrá ver luego de suscribirse a la cuenta de la influencer. Sin embargo, se espera que próximamente se estrene en YouTube, para así poder estar a la vista de todos.

De esta manera, aunque algunos estuvieron esperando el estreno de la canción, a otros le molestó “la manera vulgar” en la que se muestran.

“No no sigo a la Karely, pero si sigo a Santa Fe por sus rolitas chidas, pero esta rola nomás no me gusta, bye”.

“Eso ya no es música, es nopor”.

“La verdad el contenido basura es algo que siempre ha persistido en México, a veces es triste ver cómo decaen los valores y el valor del trabajo. No entiendo cómo celebran logros porno y a indigentes con suerte, en fin, tocó soportar”.

“Una cosa es ser de barrio y otra cosa es caer bajo, se te olvidó de dónde vienes”,

Escribieron algunos de los usuarios en las publicaciones realizadas por los famosos en sus cuentas oficiales de Instagram.