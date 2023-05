Yolanda Andrade revela entre lágrimas su diagnóstico

El pasado 20 de abril Yolanda Andrade compartió de manera pública que se encontraba internada en el hospital, a pesar de que su salud ha mejorado, todo parece indicar que se mantendrá ausente del programa que comparte con Montserrat Oliver.

La conductora confirmó que ingresó de emergencias por una fuerte hemorragia, por lo cual permaneció por unos días en el hospital ABC de la Ciudad de México, ante los rumores de un tumor cerebral, Yolanda habló al respecto.

Diagnóstico de Yolanda Andrade

Con la presencia de varios reporteros, Andrade no pudo evitar romper en llanto, especialmente por lo cansado y complicado que ha sido el proceso médico, alejándola por completo de sus compromisos profesionales.

🚨¡DE ÚLTIMO MOMENTO!🚨

¡Yolanda Andrade habla por primera vez sobre sus problemas de salud! 📺 #VLA #EsteViernesDeseo pic.twitter.com/yEAq7XQBHg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 5, 2023

Sobre la condición con la que se encuentra lidiando, la actriz compartió que padece de aneurisma desde hace 7 años, misma que habría provocado el sangrado que puso en peligro su vida.

Respecto a estado actual, todo parece indicar que Yolanda Andrade no regresará pronto a ‘Mont & Joe’, ya que la conductora dijo que pondrá en primer lugar su salud por las recomendaciones que ha recibido de parte de médicos especialistas.

“Ayer estaba bien, venía a grabar, pero no dormí bien y no me siento bien. Estoy cansada. Hoy tenía cita, pero cancelé para venir a trabajar, tengo cita hasta la próxima semana” agregó la actriz.