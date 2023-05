Myrka Dellanos revela los motivos que la llevaron a parar al hospital

Durante los últimos días la ausencia de Myrka Dellanos fue notoria en el programa ‘La mesa caliente’. Debido a un problema de salud, la conductora fue sustituida por Alfredo Adame, lo que generó una fuerte polémica y comentarios con diversas interrogantes de los televidentes. Sin embargo, muchos consideraron que deberían darle la oportunidad al actor porque durante su estadía como reemplazo a Myrka; lo hizo muy bien. Ahora la ex de Luis Miguel está de vuelta.

Con una importante trayectoria en el mundo de la información y la conducción de programas, Myrka Dellanos ha quedado como pieza valiosa en la vida de los seguidores de habla hispana. Su ausencia en ‘La mesa caliente’ tenía preocupados a muchos pero ya está de regreso a su rutina.

La duda es ¿Qué le pasó? Durante la transmisión del show en vivo, Dellanos comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal que la llevó a un desmayo. El incidente se generó en las propias instalaciones de Telemundo y de allí fue trasladada a un hospital de inmediato. Por eso, las imágenes que la presentadora compartía extrañando estar frente a los reflectores, eran desde una habitación de recuperación.

¿Qué tiene Myrka Dellanos?

En su recibimiento Myrka contó: “Estoy bien gracias a Dios. Tengo una hernia en el estómago que me están trabajando con tratamiento; no pude ir a Londres, lastimosamente como tenía planificado, pero no importa yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y estoy feliz”, expresó.

Ante esta noticia los seguidores comenzaron a enviar sus mensajes: “Myka bella una dama, cuidase bien”, “Que bueno eres una persona que habla con entendimiento y sabiduría que Dios te ha dado, eres una persona con dominio propio y asentada en tus opiniones. Dios te bendiga anhelamos continúes en el programa”, “Siempre Myrka muy única ella”, “Bienvenida Myrka te extrañé”, agregaron algunos de los internautas.