Semanas atrás, se señaló que la estrella de OnlyFans, Karely Ruiz, y el rapero Santa Fe Klan, estaban en una supuesta relación debido a que fueron captados besándose en un concierto del cantante llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, de donde es originaria la creadora de contenido de 22 años de edad.

Solo tuvieron que pasar un par de horas para que se comenzara a especular que Karely Ruiz había sido la causa de la ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor, con quien se llegó a mencionar, mantenía una supuesta relación de amistad.

Santa Fe Klan y Maya Nazor. / Foto: Instagram

Cabe señalar que Maya Nazor es la mamá del primogénito de Santa Fe Klan, Luka, quien llegó al mundo en abril de 2022, la expareja dio a conocer la noticia de su embarazo en el video musical del tema ‘Mar y Tierra’, donde al final se puede observar a la creadora de contenido sosteniendo un ultrasonido, dejando a shock a todos los fans del rapero.

Tras la polémica, Karely Ruiz salió a desmentir las declaraciones de Nazor y agregó que no tenía amigas, “Yo no tengo amigas y se sabe, solo mis fans preciosas”, a la par, reveló que ella y Santa Fe Klan solo son “amigos cariñosos”, y para aclarar todos los rumores, mencionó que no ha conocido a Luka.

Sin embargo, todo esto cambió debido a que mediante una atrevida publicación en Instagram, Karely Ruiz y Santa Fe Klan confirmaron su relación done agregaron “Que rico sabes”, en la descripción, tan solo un par de días más tarde, el rapero estrenó la canción ‘Sabes’ y el video musical solo está disponible para la plataforma de OnlyFans de la regiomontana.

Santa Fe Klan se le declara a Karely Ruiz en el transporte público

Y aunque muchos creerían que esta relación solo es publicidad, Santa Fe Klan reveló que está mas enamorado que nunca, “Estamos en Monterrey, en un camión, venimos por un elote”, acto seguido, el rapero abrazó a la modelo y dijo, “Ya saben todos que me gustas y que no nada más fue una canción, estoy sin palabras, por eso vine hasta Monterrey a verla”, dijo para después besar a Karely Ruiz.