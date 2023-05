Yordi Rosado confiesa por qué finalizó su amistad con Adal Ramones

Durante la transmisión del programa ‘Otro Rollo’, se hacía notar la buena amistad que había entre Adal Ramones y Yordi Rosado. Sin embargo, con el paso del tiempo esto finalizó, dejando así la inquietud en los televidentes, quienes cuestionaban qué era lo que había ocurrido en ese entonces para que una buena amistad de varios años, terminará de buenas a primeras.

Fue en una entrevista realizara para el programa de Pati Chapoy que Rosado reveló las razones por las que decidió alejarse de Ramones, realizando algunos comentarios que dejó a todos impactados.

No obstante, antes de señalar los motivos que lo conllevaron a tomar esta decisión, es importante señalar que las declaraciones ofrecidas por el conductor de televisión son extraídas del adelanto del programa ‘Nada es lo que parece’ que publicó Chapoy en su canal de YouTube, el cual se estrenará en las próximas horas.

¿Qué dijo Yordi Rosado sobre Adal Ramones?

Mientras charlaba con la titular de ‘Ventaneando’, Rosado señaló que Ramones era una de las figuras principales de ‘Otro Rollo’, aunque tanto él, como Lalo Suárez fueron responsables de crear el exitoso contenido que se transmitía en el programa televisivo que se mantuvo en las primeras posiciones de los más vistos, durante aproximadamente una década.

Asimismo, un poco después este reveló que ya había intentado renunciar al menos 3 ocasiones y es ahi cuando se dio cuenta que era un poco complicado vivir “bajo la sombra de Adal” y, reconociendo además el talento que tiene el animador, Rosado prefirió abrir sus propios caminos, pero, aunque al inicio se pensó que era momentáneo, este decidió no regresar más al programa.

“Nosotros habíamos renunciado tres veces al programa porque lo más difícil era vivir a la sombra de Adal, porque Adal es un hombre muy talentoso y entonces le dije ‘sabes qué compadre, necesito alejarme de ti porque si no nunca lo voy a lograr’ y cuando me voy de “Otro Rollo” me dice Adal ‘bueno, ya luego regresamos’ y le dije ‘amigo,’ te quiero decir una cosa: yo ya nunca voy a regresar’”, confesó Rosado. Por otro lado, Yordi habló sobre su amistad con el conductor de TV luego de que Pati Chapoy le cuestionara sobre su relación actual con Adal Ramones, revelando asi que en el momento o son tan cercanos como antes. “No somos ya mejores amigos, pero sí hemos sido mejores amigos de la vida”, aseguró Yordi.