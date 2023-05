Conoce los artistas que han tocado la depresión a fondo

La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Actualmente la sociedad está sometida a situaciones que pueden llevar a cualquier persona de diferentes edades a experimentar episodios de intenso estrés y ansiedad, que son dos causas comunes que pueden desencadenar una depresión, de la que ni siquiera los artistas se han salvado.

Justin Bieber

El cantante Justin Bieber sufrió de depresión en el año 2020 y escribió en su perfil de Facebook que, “Pedir ayuda no significa que seas débil, solo significa que te preocupas por ti mismo y por los que te rodean y que quieres ser una persona sana. Muchas personas luchan contra la depresión y la ven como si fuera una debilidad”, agregó el artista quien da por enterado que fueron meses difíciles.

Lady Gaga

Durante una entrevista para People en 2020, la cantante Lady Gaga también confesó su situación y comentó que no quería ser ella misma y se sentía amenazada por los frutos de su carrera y su ritmo de vida.

“Pasé mucho tiempo en un tipo de estado catatónico de no querer hacer nada. Y, luego, finalmente, poco a poco empecé a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco”, agregó.

Selena Gómez

“He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad y no siento que lo vaya a superar. Es una batalla a la que tendré que enfrentarme el resto de mi vida”. Así se expresó La cantante y actriz Selena Gómez quien confesó en 2018 que sufrió de depresión y asegura que su prioridad es cuidar de su salud.

J Balvin

A través del documental The boy from Medellín, en 2021, el colombiano J Balvin contó que también estuvo sumergido en el mundo de la depresión y dejó claro que su salvación fue la meditación.

“Hablar en público sobre la ansiedad y la depresión me ha ayudado a superarlas. La meditación me ha salvado la vida; gracias a ella no tomo drogas ni bebo alcohol”, dijo el cantante de género urbano.