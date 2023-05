Este es el alto precio de ser la hija de Lucero y Mijares

Para Lucero Mijares no ha sido fácil ser hija de unas personalidades que han sembrado una historia musical importante para todo México y Latinoamérica. Con unos padres exitosos y con una fama inquebrantable, no ha resultado un obstáculo que la joven talento surja a nivel artístico, sin embargo siempre están los comentarios de los seguidores y expresan que su carrera puede estar mejor si sus padres finalmente le dieran rienda suelta a su vida como artista.

Por otro lado, Lucero Mijares ante la oportunidad de iniciar una carrera como cantante y actriz de un musical, Lucero Mijares se muestra agradecida respecto al peso que ha tenido el apellido de su familia, sin dejar de lado su esfuerzo, dedicación y pasión por consolidarse dentro de la industria.

Muchos de los seguidores consideran que Lucero Mijares cuenta con un talento único y que no es necesario surgir bajo la sombra de sus padres. Ha participado en obras musicales como ‘The Wiz’ donde recibió el aplauso de todos los presentes y ahora en ‘El Mago’.

La hija de Lucero y Mijares agradece cada vez que puede a sus padres: “La verdad ha sido un apoyo excepcional, gracias a ellos ahorita estoy donde estoy y que me han cuidado muchísimo y me han apoyado muchísimo y me han dado muchos consejos como que las críticas malas se me resbalen porque pues hay algunas que no sirven de nada y las que sirven agarrar lo constructivo” detalló la cantante. Aunque todavía haya personas que la rechazan por no ser tan bella como su madre.

Sus padres siempre han estado para ella y desean pueda terminar sus estudios sin problema para comenzar una carrera que ellos le auguran será prodigiosa.

La futura artista sigue en formación, asegura que no es buena con el baile y eso la pone nerviosa. Hasta ahora se prepara para poder cantar y bailar al mismo tiempo; sin perder el ritmo.