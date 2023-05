Graban terrible accidente en juego mecánico de Nogales, Sonora

Los juegos mecánicos son atracciones de diversión que brindan bastante adrenalina a todas las personas que suben a ellos. Las ferias y parques cuentan con una gran cantidad de máquinas que deben ser reguladas por las autoridades correspondientes para evitar algún tipo de accidente, tal como el que ocurrió en la ‘Fiestas de las Flores Nogales 2023′.

Te recomendamos: Joven cae a barranco al romperse juego extremo

La periodista Rosa Lilia Torres compartió, mediante su cuenta de Twitter, los diversos videos que comenzaron a circular en redes sociales donde se ve cómo bomberos y protección civil acudieron al llamado de auxilio por el fallo de un juego mecánico. Durante un par de horas, las autoridades intentaron rescatar a las personas, mas el objeto cayó lesionando a varios presentes.

¡Imágenes muy fuertes! ⚠️ Momento exacto cuando el juego mecánico cae sobre los elementos de bomberos en Nogales, Sonora.



A través de redes sociales, el departamento de Bomberos de Nogales informó que un elemento ya fue dada de alta, pero Angel Carpio sigue hospitalizado. pic.twitter.com/5ZjO8AXJiR — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) May 7, 2023

Desafortunadamente, un “apaga fuego” resultó grávente lesionado y fue trasladado rápidamente a un hospital para su valoración, asimismo, la comunicadora aseveró que Xiomara Félix Chacón, de 15 años de edad, resultó fuertemente lesionada en el percance. Autoridades de Nogales explicaron que la menor de edad tiene un “estado de salud delicado”.

Sigue leyendo: Cambian de escuela a maestra por sorprendente video en TikTok

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, Félix es una deportista que obtuvo la medalla de plata en softbol femenil, durante el Torneo Panamericano realizado en Lima, Perú, previo al Mundial de Tokio Japón.

Xiomara, la joven de 15 años que resultó lesionada en el juego mecánico de #Nogales tiene un estado de salud delicado, informó personal del Centro Médico, donde actualmente está siendo atendida.



Nuestras oraciones por su salud🙏🏻 pic.twitter.com/g7WZmrGQV6 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) May 8, 2023