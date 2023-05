Esta es la escena eliminada de Harry Potter que hace llorar a los fans

Una de las sagas con mayor éxito mundial ha sido Harry Potter. Durante años se ha consolidado esta historia y los seguidores la exclaman. J. K. Rowling describe las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería junto a sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, durante el tiempo que pasan en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

J.K. Rowling, según publica el Daily Mail en exclusiva, tendrá la última palabra sobre quién será el actor que interprete a #HarryPotter en la serie. pic.twitter.com/mdEefRaGbM — El Traslador (@El_Traslador) May 4, 2023

¿Cuál escena fue eliminada?

Harry Potter también define el acompañamiento de una maldición que lo dejará atado a Lord Voldemort, quien buscará su muerte hasta el final de la historia. Por eso más de uno queda pegado en el asiento con la intención de descubrir cada hazaña que se vive en el film.

Recientemente los amantes de esta Saga manifestaron que había una escena muy emotiva que fue eliminada de la película. Justo se nota cuando la familia adoptiva de Harry decide partir de la casa donde vivieron su infancia.

Precisamente se ve cuando todos van abandonando el lugar sin despedirse del actor principal, pero cuando todo parecía ser frío y arrogante, Dudley no toma sus maletas sino que decide decir adiós a su primo. Lo que genera sensibilidad a los expectadores ya que los seres más cercanos a Potter nunca fueron afectivos con él.

¿Conoces a los Potterheads?

Potterheads es el nombre con el que se conoce al fandom del mundo mágico de Harry Potter, auténticos fanáticos que saben hasta el último detalle de los libros de la saga y que incluso son capaces de producir versiones alternativas a la historia original.

Estos seguidores de la historia no pueden creer que fue elimina la escena y se pronunciaron en redes sociales.

“Sigo sin entender por qué eliminaron está escena, hubiera sido muy bonito saber que después de todo, al menos Harry los quiso proteger”, “Debieron incluir esta escena en la película”.

“Según el libro, esto era un poco más emotivo. Si mal no recuerdo, Dudley le agradece por haberle salvado la vida. Creo que la Sra. Dudley también se porta más agradecida e incluso lo abraza. En fin. Muchas películas no respetan la historia original y además no transmiten la misma sensación que el libro”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.