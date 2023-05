Ana Bárbara: “las mujeres en el regional mexicano debemos unirnos para ser más fuertes”

Muchas cosas pasan por la cabeza de Ana Bárbara, desde sus inquietudes en la música hasta cómo llevar por buen camino su faceta como madre. La cantautora mexicana platicó con Publimetro sobre todos los proyectos que tiene y que toma omo una celebración de vida: la gira con Paquita la del Barrio, Bandidos Tour por Estados Unidos y el lanzamiento de su disco Bordado a mano.

Ana Bárbara borda su propio camino. (Foto: Cortesía.)

Relajada, optimista y de buen humor, así fue el encuentro con la cantante, quien es una de las mujeres fuertes en el regional mexicano.

“No me aguanto ni sola, ¿verdad? Digamos que la música ha sido esa alternativa como mujer, artista y ser humano para sobrevivir. Siento que la música sana, salva y transforma. Por eso, la volví mi cómplice, mi otra vida y parte sanadora. He enfrentado situaciones muy difíciles, sobre todo como mamá; sin embargo, los conciertos lo tomo como una terapia que me libera. Lo que te puedo decir es que regreso de los shows bien liberada y a echar madres (risas)”, dijo Ana Bárbara.

Con más de 20 años de carrera artística, realiza una serie de presentaciones con Paquita la del Barrio, como parte de La Última Parada Tour.

“Estoy muy contenta de trabajar un 10 de mayo, porque es un día que puedes decir: ‘¿cómo faltas a los festivales de tus hijos?’, pero Paquita y a mí nos toca estar del otro lado y recibir el amor. Además, será un gusto dirigirnos a las madres todo el mes de mayo, Como mamá soy buena onda, con sus contrastes hermosos y no tanto, pero que son el motor de mi vida”.

“Todo mayo celebraremos esta fecha emblemática, un día de amor, en el que se celebra lo más sagrado: la madre” — Ana Bárbara

La gira se convierte en la despedida de Paquita la del Barrio, por lo que Ana Bárbara habló de los aprendizajes con la intérprete de Rata de dos patas.

“Es muy auténtica. Somos muy cómplices, ella es muy generosa y hablamos mucho del corazón. Ha sido maravillo compartir con ella estos shows y hablar de mujeres. El tema El consejo no solo fue la canción, sino en la vida real”.

Tras casi una década de no tener material discográfico, la cantautora regresa con Bordado a mano que ya está disponible en plataformas digitales.

“Estoy feliz, porque son muchos años sin sacar un disco, básicamente una década, donde tenía canciones y videos, pero no completo un proyecto. Estamos complacidos con los sencillos que hemos sacado, que de sencillos no tienen nada (risas), duetos con Nodal, Bronco, Paquita, Vicente, Cristian Castro. Es un un gusto presentarles temas nuevos e inéditos en este conjunto de canciones y en el marco del mes de las madres. Las mujeres trabajadoras nos merecemos gustos y este disco es un gusto que comparto con el público”.

Mirada al regional mexicano

Con la llegada de fusiones y el popular corrido tumbado, Ana Bárbara, hizo una reflexión sobre lo que está pasando con la música en México.

“Todas las formas de expresión, si es algo respetuoso como que llegue al corazón, tiene validez. No me gustan mucho los insultos y los discursos de falta de respeto, pero cuando es música bonita, del alma y música de amor, pues la celebro”.

Sobre el lugar de las mujeres en el género señaló, “es que una lucha agotadora para la mujer, de verdad las empujo a que no se rajen. Me gusta apoyar a compositoras y nuevos talentos como Majo Aguilar. Vamos adelante con nuestro aporte, tanto en música y voz, pero hace falta ese balance; así que vale la pena compartir, no solo la voz o composiciones para unirnos y ser más fuertes”.

Próximos conciertos

10 de mayo. Paquita la del Barrio y La Única Internacional Sonora. Auditorio Telmex, Guadalajara.

11 de mayo. Ana Bárbara y La Sonora Dinamita. Show gratuito, a las 17:00 horas, en la explanada de la alcaldía Tlalpan (Ciudad de México)

26 de mayo. Arena Monterrey.

Las claves de Ana Bárbara

Reconocimientos. En una carrera que abarca más de 20 años, ha vendido más de 8 millones de álbumes, sencillos y videos en todo el mundo. Es ganadora de premios Latin Grammy, Lo Nuestro, Juventud y Oye. Ha estado nominada a Artista Femenina del Año en los Premios de la Radio y los Premios Billboard de la Música Mexicana.

Regreso. Tuvieron que pasar 10 años para lanzar nuevo disco, ahora presenta Bordado a mano, que incluye duetos con Paquita la del Barrio, Vicente Fernández, Christian Nodal y Bronco, entre otros

Rumbo. A la par de La última Parada Tour junto a Paquita la del Barrio, la cantautora anunció su gira internacional Bandidos acompañada por Majo Aguilar

Género. Ana Bárbara apoya las variantes del regional mexicano, siempre y cuando sean respetuosas, comentó en entrevista

Festejo. Ana Bárbara se dice una mamá “buena onda”.