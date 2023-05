Daddy Yankee y Don Omar: La rivalidad del reggaetón

En el mundo del reggaetón han existido dos artistas que entre 1999 y 2000 marcaron un antes y un después en el ritmo urbano. Durante años han llenado grandes escenarios y han realizado conciertos sin precedentes. Juntos han dejado en alto el nombre de Puerto Rico. Todo no ha sido tan positivo, pues entre ambos siempre ha prevalecido una rivalidad que ha marcado el detonante de su vida de manera desigual, cada uno por su lado.

Daddy Yankee y Don Omar se enfrentarán en tarima en duelo de éxitos https://t.co/Kad0UxW1B8 #ShowCaracol pic.twitter.com/ZQixru6nqI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2015

Todo se originó en el año 2004 justo en la primera edición de los Premios reggaeton Diamond, en el que se premiaba lo mejor del género. En dicho evento, Don Omar hizo un discurso y sus palabras se interpretaron que iban de forma indirecta a Daddy Yankee. En el mensaje, argumentó: “No es la calidad de la música lo que determina el éxito, sino la habilidad de la persona para rodearse de las personas correctas”. Se notó como un ataque a Yankee, quien había ganado el premio al mejor artista del año.

Las diferencias continuaron y en el año 2006, Don lanzó el disco King of Kings, que marcó un éxito rotundo a su carrera y lo consolidó como uno de los artistas más importantes del género, pero Daddy no se quedó atrás y en 2007 lanzó El Cartel: The Big Boss el cual se posicionó en los primeros lugares y vendió millones de copias en el mundo.

Los años pasaron y el encuentro más esperado por todos fue en Viña del Mar donde ambos artistas se presentaron en el mismo show poniendo a vibrar a todo el público. Allí dejaron a un lado todos los conflictos pasados.

En octubre de 2022 se remueven las disputas y Don Omar por primera vez se defendió de los señalamientos que hizo Daddy Yankee años atrás, acerca del porqué no se llevó a cabo la gira que harían en colaboración The Kingdom y que los habría llevado a perder millones de dólares. Por su parte el Big Boss también solicitó explicar las causas y demostrar que todo fue planificado para crear una mala imagen de él.

El tiempo pasa y el sueño de muchos fans es que finalmente los dos artistas vuelvan a ser amigos.