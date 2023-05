Estas son las canciones que Anuel ha dedicado a Karol G

En los últimos días, el nombre de Karol G y Anuel AA se ha mencionado mucho en redes sociales, pues luego de que la colombiana estrenara junto a Shakira su tema musical ‘TQG’ que se supone es para el rapero, este decidió escribir otros temas para dedicárselo a ella, y, desde ese entonces hasta en sus conciertos la menciona.

A pesar de que su romance fue uno de los más admirados en la industria musical, ambos dieron por finalizada su relación en abril de 2021, y, aunque al inicio todos los fanáticos mostraron su tristeza al saber la noticia, un poco después, este dio a conocer que mantenía una relación sentimental con Yailin ‘La más viral’, lo que trajo críticas por parte de usuarios.

Y ahora, con las diversas indirectas de Anuel hacia Karol G, en donde hasta la menciona en uno de sus videos indicando que ese tema específico iba dirigido a ella, se han creado opiniones divididas, pues algunos fans piden su regreso, mientras que otros le piden a la artista que no vuelva con él.

Asimismo, al ser un ritmo más urbano y muy alejado del romance, otros de sus seguidores le reclamaron, indicando que es imposible que Karol G quiera regresar, sobre todo por el tipo de canción que le está dedicando.

Ante esta controversia, el cantante puertorriqueño realizó una lista de los temas musicales que este ha escrito para la oriunda de Medellín, explicando que en su momento también compuso canciones de amor para ella.

“Vi que hay algunas de mis bebecitas preguntándome porque no dedique una canción más romántica, pero mis reinas ya yo he dedicado canciones románticas una y otra vez, recuerden”, indicó en una de sus publicaciones, para posteriormente mencionar los títulos de cada uno de los temas.

“‘No Llores Mujer’, ‘Los Hombres No Lloran’, ‘Dices Que Te Vas’, ‘Culpables’, ‘Secreto’, ‘Mas Rica Que Ayer’. No se olviden que me rompen el corazón, las amo”, escribió, agregando que ya no hablará más sobre el tema. “Y ya… este es el último post que hablo sobre el tema, las amo”.