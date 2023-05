Estas son las indirectas que Karol G y Anuel AA se han lanzado en los últimos meses

En abril del 2021, Karol G y Anuel AA hicieron pública su separación, por lo que sus fans se conmocionaron al ver como finalizó una relación que se veía tan sólida. Sin embargo, la molestia llegó un poco después, luego de que el autodenominado ‘Dios del Trap’ iniciara una nueva relación en poco tiempo con Yailin ‘La más viral’, recibiendo cientos de críticas por parte de sus seguidores.

Como es bien sabido, la mayoría de los cantantes intentan desahogarse escribiendo nuevos temas musicales, por lo que muchos se mantuvieron a la espera de la reacción de la originaria de Medellín. Y, luego de varios meses logró estrenar una de sus famosas canciones.

Las canciones que Karol G dedicó a Anuel tras su ruptura

Unos meses después de su separación, Karol G estrena ‘Mamii’, una canción que dejó a todos impactados con su letra, y la cual inmediatamente relacionaron con lo ocurrido con Anuel.

“Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti (pena de ti). Yo que fui buena y tú, qué gonorr*a, pagándome así (eah, qué gon*rrea) Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero (ja, ja, ja). Que se come todo que se atraviesa, Diablo, tú ere’ un cuero (cuero)”, dice un fragmento del tema musical, aunque una de las partes favoritas de los fans fue: “No digas: ‘Te quiero’, mejor sé sincero. No digas: ‘Te amo’ porque eso fue en vano (ah). Llorando estabas tú y como no te salí. Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí (sheesh)”, haciendo alusión a que Anuel aún la buscaba a pesar de estar con Yailin.

Luego de esto, a Shakira le toca vivir una situación muy parecida, por lo que Karol se armó de valor y le habló para estrenar ‘TQG’, en donde lanzaron algunas indirectas tanto para Piqué, como para Anuel. “Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito? ¿Qué haces buscándome el la’o, Si sabes que yo errores no repito? (Ey, papi), Dile a tu nueva bebé. Que por hombres no compito. Que deje de estar tirando. Que al menos yo te tenía bonito”.

Las indirectas de Anuel a Karol G

Si bien es ciertos que luego de que ambos se separaron Anuel se ha encargado de realizar algunos comentarios con respecto a Karol G, en los que menciona que ella aún no supera su romance. No obstante, tras su ruptura con Yailin, este se ha dedicado a escribirle canciones a la colombiana, en donde indica que él aún no la olvida y que quiere que vuelva con él.

Esto lo ha hecho a través de canciones estrenadas recientemente como: ‘Mas rica que ayer’, ‘Triste Verano’ o ‘Mi ex’ en donde menciona la palabra “Bebecita” con la que siempre hacía referencia a la cantante.

Pero, además de esto Anuel también ha intentado llamar la atención al mencionarla en sus conciertos, primero a Karol G y luego también a Feid, quien se presume, es el nuevo amor de la famosa.