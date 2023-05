Exintegrante de La Academia no podrá grabar discos con TV Azteca ni con la competencia

Un exintegrante del reality musical La Academia 2022, confeso que pese a haber obtenido el cuarto lugar del concurso no tomará en cuenta el respaldo de TV Azteca pero tampoco podrá recibir ayuda de la competencia por tener exclusividad con la televisora de Ajusco.

El afectado es Nelson Carreras, procedente de Guatemala, quien estuvo en la presentación especial de la obra “Siete veces adiós”, dijo que espera próximamente estrenar su nuevo sencillo, material que decidió crear de forma independiente.

El joven artista asegura que gran parte de su trayecto profesional ha sido costeado por sus propios recursos, sin embargo, siente que sufre una dura imposición de TV Azteca ya que su contrato indica que es talento exclusivo de la compañía.

“Si tengo mi contrato de que no puedo trabajar con otras televisoras. Me faltan cuatro años mínimo, ya no son contratos de 10 años, pero la verdad no he tenido ningún problema y eso es lo mejor de todo”, dijo Nelson.

Carreras dijo que a pesar de haber formado parte de la más reciente edición formó parte de la más reciente edición del reality, actualmente tiene su carrera se desarrolla en el mundo del teatro, lo que lo ha llevado a formar parte de la pieza “Todo el mundo habla de Jamie”.

¿De qué trata Todo el mundo habla de Jamie?

“La historia habla sobre Jamie New, un joven estudiante británico de 16 años que sueña con convertirse en una drag queen”, según refiere la página El Capitalino.

El desarrollo de la historia trata a un joven que debe enfrentarse a problemas de rechazo, intimidación, bullying y homofobia, situaciones tan parecidas a las que el propio Nelson vivió en su edad de adolescentes. El actor de apenas 22 años, reveló que durante años fue blanco de ataques y críticas.

“Mi lucha ha sido muy espiritual. He intentado leer mucho sobre temas espirituales y sanar el niño interior y creo que eso me ha servido mucho”, refirió Nelson Carreras.

“Yo la verdad tengo la fortuna y la bendición de tener una familia que me ha aceptado en todo lo que he hecho en mi vida. Pero desgraciadamente todavía tenemos muchos paradigmas mentales y en la adolescencia sufrí muchísimo todo el tema del bullying, con personas que tal vez no comprendían quién soy”, concluyó el guatemalteco.