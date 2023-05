José Eduardo realiza pesada broma a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, ¿De qué se trata?

Para nadie es un secreto que las cosas entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no están nada bien, y, a pesar de tener un hijo en común, se han mantenido distanciados desde el año 1996 cuando luego de su divorcio empezara una batalla legal por la custodia José Eduardo.

De esta manera, con el paso del tiempo, su enemistad se ha mantenido y una que otra vez ambos han dado una opinión sobre el otro, lo que revive nuevamente la polémica.

La pesada broma que José Eduardo realizó a sus padres

Nadie mejor que José Eduardo para conocer la manera en que cualquiera de sus padres reaccionaría al tenerse frente a frente. Sin embargo, en esta ocasión fue él mismo quien decidió jugarles una broma a ambos, para posteriormente publicarlo en sus redes sociales.

Fue así como el actor mexicano logró poner en jaque a los dos, cuando les hizo creer que hablarían por videollamada, apreciándose en uno de los clips se cómo José Eduardo habla con Eugenio, y, de manera improvisada le realiza la siguiente pregunta: “Si tuvieras enfrente o en una videollamada a Victoria Ruffo ¿qué le dirías?”, a lo que Derbez respondió: “¿Pero por qué insistes con eso? ¿Qué le diría yo a tu mamá? ¿De veras quieres que te diga?”, cuestionó haciendo gesto de fastidio.

En ese momento, su hijo anunció que estaba en una videollamada con su madre, lo que hizo que este sacara su cara de terror. “A ver, pásamela que aquí la tenemos en videollamada. Ah verdad”, le dijo.

No obstante, la broma no quedó ahí, pues luego José fue con Victoria para hacerle lo mismo. “Si tú fueras a comer sola ahorita con Eugenio Derbez, ¿qué pregunta le harías o qué le dirías?”, le indica, haciendo que la actriz le lanzara una contundente respuesta, “Le diría hola nada más porque lo que sigue son puras mentadas de madre. O sea, no, lo único que podemos cruzar es un ‘Hola’”.

Finalizando el video, cuando supuestamente le pasará la videollamada de Eugenio para que ella misma le hable, por lo que la famosa no pudo evitar su cara de asombro.