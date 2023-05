Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa tras un mes de su deceso

La muerte de Julián Figueroa resonó en la vida de todos sus familiares, especialmente en su madre, Maribel Guardia, quien a pesar de continuar con sus proyectos profesionales ha expresado lo difícil de afrontar la perdida de su único hijo.

También te puede interesar: Maribel Guardia dedica un mensaje a Julián Figueroa por su cumpleaños

La intérprete de ‘Lagunilla Mi Barrio’ intentó mantener en privado el funeral de Julián Figueroa, pero poco después comenzó a hablar del tema en sus redes sociales, en donde ha encontrado una comunidad de personas que atraviesan por lo mismo.

Maribel Guardia y Julián Figueroa (Captura de Pantalla)

Maribel Guardia dedica mensaje para Julián Figueroa

A un mes de la muerte de Julián Figueroa, la actriz y presentadora de televisión ocupó sus redes sociales para dedicar un mensaje a su hijo, además de evidenciar los momentos que sigue afrontando como parte de su duelo.

“Un mes sin ti, intentado sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque se que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra”

Ante los recuerdos que invaden cada uno de los espacios que compartió con su hijo, Maribel Guardia mostró entusiasmo por afrontar esto día con día, sin hacer de lado el legado de Julián.

“Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal tu madre te ama más que nuca y te manda plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”