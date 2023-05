Sharis Cid rehace su vida tras asesinato de su esposo

Sharis Cid dio a conocer con una reciente publicación en redes sociales su compromiso con Pete Canavati, de quien se le nota, está enamorada, rehaciendo así su vida luego de haber pasado por uno de los momentos más terribles hace un tiempo: el asesinato de su esposo.

Fue en el año 2018, cuando la famosa conocida por participar en telenovelas como: ‘María la del Barrio’, ‘Alebrijes y Rebujos’. ‘Mujer Bonita’, ‘Teresa’ y ‘Corona de Lágrimas’, sufrió la muerte de su esposo Isaías Gómez, quien fue baleado en Guanajuato mientras conducía.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esta decidió nuevamente creer en el amor y comprometerse para rehacer su vida.

Así fue como Pete Canavati le pidió matrimonio a Sharis Cid

De esta manera, desde su cuenta oficial de Instagram, María del Rosario Cid Pérez (Su nombre verdadero), anunció a todos su compromiso con Pedro Canavati, quien reunió a su familia el pasado 5 de mayo para darle la gran sorpresa a la actriz.

El emotivo momento quedó grabado en fotografías y videos donde se hace notar la felicidad de Sharis al recibir su anillo, escribiendo en la descripción de la publicación el siguiente mensaje: “Me hinqué… Literal no me pregunten por qué no sabía que hacer pero que feliz”.

Asimismo, Sharis Cid se encargó de compartir con todos sus seguidores algunos de los momentos que vivió esa noche, escribiendo en otra de las publicaciones lo feliz que estaba por esta gran sorpresa. “No cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. Les compartimos nuestro amor y nuestra felicidad”.

¿Quién es Pedro Canavati?

Pedro Canavati, además de ser la persona que robó el corazón de Sharis con detalles y mucho amor, también es un empresario de 55 años de edad, originario de Monterrey, el mismo, es dueño de ‘Especies Alimenticias del Golfo’, una empresa que se encarga de la compra y venta de mariscos, la cual tiene algunas submarcas que son distribuidas en diferentes supermercados.