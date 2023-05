La banda galardonada Thirty Seconds To Mars, formada por los hermanos Jared y Shannon Leto, lanzó su nuevo sencillo “Stuck” a través de Concord Records. Este sencillo propulsor sienta las bases para una nueva era de Thirty Seconds To Mars.

El sencillo va acompañado de un video musical que es una celebración de la forma humana, el diseño minimalista, la alta costura, el arte y la danza. Llena de energía, se centra en un elenco de personajes increíblemente único que interpreta la canción con movimiento, metáfora y acción.

Dice Jared: “Gracias a mi madre increíblemente creativa, a mi hermano y a mí nos inculcaron el amor por el arte y la fotografía desde una edad muy temprana. El video de STUCK, nuestra primera canción nueva en cinco años, es una carta de amor a algunos de mis fotógrafos favoritos. Artistas que me causaron un impacto muy profundo como Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts y más. Artistas cuyo trabajo cambió mi forma de ver las cosas y me mostró nuevas posibilidades a cada paso. El video de STUCK es en gran medida una pieza complementaria y una continuación de un viaje que comenzó con “Up In The Air”, una celebración del arte, el diseño, la moda y las personas extraordinarias que les dan vida. Es una carta de amor al poder del movimiento y la conexión, un testimonio del impresionante potencial de las personas que no necesariamente encajan tan bien, pero que hacen que el mundo sea mucho más fascinante. Me gustaría expresar mi inmensa gratitud. a todos los involucrados. Desde los artistas y diseñadores increíblemente talentosos hasta el equipo detrás de escena. Todos los que trabajaron tan duro para hacerlo posible. Sus contribuciones han hecho de esta experiencia una aventura absolutamente inolvidable y han ayudado a capturar y celebrar la esencia de lo que nos hace a todos únicos y excepcionales”.

Thirty Seconds to Mars regresa con nueva música después de 5 años (Cortesía)

El énfasis en la alta moda se centra en looks de FW23 y diseñadores innovadores como Gucci, Ann Demeulemeester, Balmain, Maison Margiela, Raf Simons, Rick Owens, Jean Paul Gaultier, entre otros. Mira el video musical aquí.

Su sexto álbum de estudio, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, se lanzará en septiembre. Cinco años después del lanzamiento de su exitoso álbum, America, Thirty Seconds To Mars está lanzando música como nunca antes. A lo largo de su carrera, la banda ha seguido esforzándose por evolucionar y expandirse. Su nuevo enfoque es ser simple y conciso, sin canciones de más de tres minutos y medio y un énfasis en la voz emotiva y directa de Jared.

El sencillo principal y el video musical centrado en la moda llegan poco después de que Jared asistiera a la “noche más grande de la moda” e hiciera su quinta aparición en The Met Gala. Jared asistió a la gala temática ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ para honrar a Karl póstumamente. Al llegar a la alfombra con un juego divertido sobre el amado gato de Karl, Choupette, luego se transformó para revelar un segundo look de Lagerfeld.

A finales de este mes, Thirty Seconds To Mars subirá al escenario principal en el Big Weekend de BBC Radio 1 y en agosto, la banda regresará al Festival Lollapalooza por primera vez desde 2006. Esta es la tercera vez en general que la banda subirá al escenario en Lollapalooza. Para continuar con su racha de festivales, Thirty Seconds To Mars también tocará en el When We Were Young Festival en Las Vegas en octubre con entradas agotadas, y próximamente se anunciarán más fechas de festivales.