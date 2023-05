Adrián Uribe tendrá un segundo bebé con su esposa, Thuany Martins

A través de una postal familiar publicada en Instagram, la pareja conformada por el actor mexicano, Adrián Uribe, y la modelo brasileña, Thuany Martins, anunciaron a sus seguidores, la espera de un nuevo bebé para su familia.

“Qué mejor manera de celebrar el día de las madres que con la bendición de un nuevo integrante en la familia!”, escribió el actor de la novela Alma de Hierro.

En la fotografía se puede ver a la pareja junto a su hija besando la pancita de Martins quien viste una camiseta blanca y un jeans.

Este sería el segundo bebé que tendría este matrimonio formalizado en el 2021, pero el tercero del actor, quien tiene un hijo de 23 años, fruto de su relación con Karla Pineda.

Reacciones de los fans

La caja de comentarios en Instagram se llenaron de amigos y fans que felicitaron a la pareja por este nacimiento que tendrán pronto.

@carlosrivera : "Noooo!! ¡Felicidades amigas!! ¡Dios los bendiga!! Los queremos mucho! ❤️❤️❤️"

@juanpazurita: "Muchas felicidades!!!!!! 🙌🙌🙌"

@estefania_ahumada: "Qué bonito!! Felicidades, familia 😍"

@karlamartineztv: "Felicidades!!! Muchas bendiciones para tu linda familia! ❤️"

@sebastianrulli: "Wow!! ¡Felicidades a toda la familia!!! Que sigan las bendiciones"

@nadirassis: "Todas las bendiciones del mundo para ustedes y para el nuevo integrante! 🙌 🎈"

Por su parte, el actor reafirma su plenitud profesional y familiar con esta noticia. En el pasado, Uribe explicó que gracias a su familia, pudo recuperarse de una grave crisis de salud que sufrió meses atrás.

“Yo creo que las cosas pasan por algo, yo alguna vez leí una frase que decía: ‘No te preocupes por qué, sino para qué’. Si lo enfocamos de una manera positiva, yo creo que para esto, para valorar todo lo que la vida me está regalando después de eso, mi mujer, mi hija, la salud de mi hijo, la salud de mi familia, si no fuera por todo, eso no tendría todo esto en mi vida de dos años para acá”, explicó el conducto en la revista Hola.