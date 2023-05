“Esta carrera no es fácil”, comparte en entrevista Ángela Aguilar

Ángela Aguilar ha aprendido a lo largo de sus 19 años a ponerse escudos en una industria que genera muchos momentos de felicidad, pero también de hostilidad. Publimetro platicó con la integrante de la dinastía, sobre los desafíos que tiene que enfrentar.

“Esta carrera no es fácil, es una carrera hermosa, es un sueño, es algo que me brinda mucha paz. Al final del día o cada fin de semana, logro y cumplo mis sueños. Esta carrera tiene un poquito de todo, desde cosas buenas, malas y no tan bonitas. Estoy agradecida por el cariño que he recibido, al final del día pues tengo 19 años y sigo creciendo, viendo quién quiero ser... ahí voy poco a poco”, señaló Ángela.

Entrevista con Ángela Aguilar. (SERGIO GARIBAY /LIBNI PALACIOS)

La joven cantautora siguió tras un suspiro, “aunque la gente diga cosas que ni son o que tú tengas que pelear por eso, porque tristemente no solamente se trata de tu voz, sino de todo, es el entorno de todo. La gente al expresar su opinión sobre tu proyecto o vida privada, pues creen que te conocen y creen que tienen esa facilidad de poder hablar sobre ti sin conocerte. Creo que en eso me han ayudado muchísimo mis papás para mantenerme abrazada y cobijada con su cariño, porque es una de las industrias más difíciles. He sido muy suertuda de tenerlos a ellos como un gran respaldo”.

Ángela Aguilar se encuentra en plena gira con Jaripeo sin fronteras con toda la familia y este 13 de mayo se presentará en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en Guadalajara.

“Empezamos Jaripeo en 2018, yo tenía 15 años, era una bebé y sigo siendo una bebé (risas). Mucho ha cambiado desde ese entonces. Regresamos con un espectáculo renovado de Jaripeo sin fronteras con nueva música e interacciones entre los Aguilar (risas)”, puntualizó la artista.

“Me siento cómoda con lo que he hecho y con la mujer que me estoy convirtiendo” — Ángela Aguilar

Durante la charla le preguntamos si estaría dispuesta a entrar a los corridos tumbados, “nos hemos divertido tanto escuchando eso y quién sabe uno de estos días -quizás- me anime, porque de verdad el éxito que ha estado teniendo con gente justamente tapatía (Peso Pluma), es una gran alegría para la música mexicana en general. Creo que el lugar y el nivel en donde ellos están llegando, brinda un orgullo tremendo y quién sabe -a lo mejor- hago algo con alguien”.

Fito Páez y Steve Aoki

La hija de Pepe Aguilar celebra sus recientes colaboraciones con Fito Páez y Steve Aoki.

“Fito de mi amor, de verdad, es un adorado. Fue un privilegio que me haya traído a estar en en su disco El Amor Después Del Amor 30 años y grabar el tema Brillante sobre el mic que ya está disponible en la plataformas digitales”.

Mientras que con el dj reveló, “tuve la oportunidad de grabar esta canción que todos conocemos como La gata bajo la lluvia, pero decidimos hacerla de una forma diferente con una mezcla entre lo tradicional, house, eléctronico y bailable. Jugamos con esa idea de poner una canción que habla de tanta tristeza que es cool bailarla y le pusimos Invítame un café. Él hizo el arreglo fue, él es el DJ que hizo la mezcla y yo solo canté”.

Secretos de Ángela Aguilar

Moda. “Soy fiel amante de los jeans, casi nunca me vas a encontrar con una falda cortita o unos shorts, siempre traigo jeans. La ropa es una forma de expresión, si un día estoy triste me pongo negro, si un día quiero verme más rockera, pues me pongo una chamarra de cuero o si quiero verme un poco más femenina uso vestido. La ropa es una gran forma de expresión y así la utilizo”, detalló.

Skin care. “Cada vez más me gusta usar menos maquillaje y trata de llevar mi piel bonita, siempre uso bloqueador y me desmaquilló al final del día. Son muchas cositas que puedes hacer para lograr tener tu piel en un mejor estado y sentirtemás cómoda contigo misma. Tengo muchas marcas mexicanas muy bonitas con las que estoy experimentando y viendo si un día lanzo mi propia línea”.

Influencer. “No me considero influencer, aunque creo que sí lo soy. Las redes sociales son una forma de conectar con la gente que me apoya y sigue. Estoy emocionada y contenta de tener un grupo de gente que me cuida, ama y protege que son mis angelitos”.

Próximos conciertos en México

11 de mayo, Palenque de Puebla.

13 de mayo, Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.

20 de mayo, Arena Monterrey.

Entrevista con Ángela Aguilar. (Foto: Cortesía.)